Leticia Calderón llora frente a las cámaras 3 meses después de la muerte de su padre

"Con el corazón destrozado, les comparto que mi maestro, mi amigo, ya no llegará a su casa. Decidió reunirse con sus papás y dejarnos con un gran vació. Te vamos a extrañar mucho, papito", fueron las duras palabras que compartió Leticia Calderón en su cuenta de Twitter el pasado tres de febrero. Ante el aluvión de mensajes tratando de consolar a la actriz, quien había perdido a su papá por culpa de la COVID-19, coronavirus que ella misma padeció y por el que estuvo ingresada una semana en el hospital, volvió a escribir: "No tengo ganas de hablar. Está siendo muy difícil este proceso. Agradezco que lo entiendan y nos den tiempo", dijo pidiendo paciencia ante la dolorosa situación. Ayer, tres meses después de su deceso, Lety Calderón no pudo contener las lágrimas al recordar a su papá, mientras conversaba con Lili Estefan en El gordo y la flaca, para hablar del fuerte efecto que tuvo la enfermedad en su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi papi no la libró, ha sido un golpe muy fuerte…", comenzó a decir, pero le fallaron las fuerzas y se quedó sin palabras para continuar, mientras trataba de contener las lágrimas emocionadas por la tristeza aún muy latente en su corazón. "Ay, perdón", dijo mirando al cielo con los ojos llorosos y la voz entrecortada por la emoción. "Ya va para varios meses y todavía no me recupero, no lo puedo creer". Lili Estefan le preguntó cómo se encontraba su mamá: "A veces con días buenos, a veces con días malos… 54 años de casados, siempre juntos", reconoció la actriz de Esmeralda con mucha tristeza todavía en su mirada. ¡Mucha fuerza para toda la familia!

