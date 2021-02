Close

El desolador mensaje de Leticia Calderón a su papá poco después de morir por el coronavirus Tras comunicar a los medios el fallecimiento de su padre, Mario Calderón, la actriz le dedicó un mensaje bañado de tristeza y nostalgia. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hasta para anunciar la marcha de su padre, Leticia Calderón fue dulce y elegante. Mario Calderón, el primer hombre de su vida y uno de sus grandes amores, fallecía por culpa del coronavirus, condición que la actriz superaba poco antes después de unos días ingresada. "Mi amigo ya no llegará a su casa", leía su comunicado en Twitter. Horas más tarde y con la noticia ya más asimilada, la protagonista de Imperio de mentiras le dedicó unas palabras que denotan el dolor de su partida. "Tus alas ya estaban listas para volar, pero mi corazón nunca estuvo listo para verte partir", compartió la intérprete mexicana con sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El amor de Leticia a su padre era casi de otro mundo. Compartían muchas cosas, además de tener una complicidad muy especial que la artista presumió con todo su amor en redes más de una vez. A mediados del mes de enero, recién estrenado el año, ambos eran ingresados de urgencia en el hospital por complicaciones del virus que afectaron especialmente a sus sistemas respiratorios. Leticia fue la primera en abandonar el centro médico y nada más hacerlo expresó su profundo deseo para que su papi se repusiera pronto y regresara a casa. "Solo falta uno para que mi felicidad sea completa", escribió esperanzada en su cuenta de Twitter. Desafortunadamente, los planes fueron otros y la actriz y sus familiares han tenido que despedir al patriarca de la familia antes de lo que hubiesen querido. Mucho amor, fuerza y cariño para todos. QEPD, Don Mario.

