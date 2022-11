Leticia Calderón habla de los rumores de depresión por los que atraviesa Verónica Castro Desde hace unos días, se ha asegurado que las controversias en las que Verónica Castro se ha visto envuelta la tienen sumida en una depresión. Lety Calderón visitó a la actriz y habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Verónica Castro ha estado en el ojo del huracán por diferentes cuestiones. La última polémica surgió hace unas semanas tras ser señalada de supuestamente llevar a cabo charlas inapropiadas con menores de edad; por lo cual, la actriz anunció que llevará a cabo procesos legales en contra de los responsables para limpiar su nombre. Todas estas situaciones desataron el rumor de que la protagonista del melodrama Rosa salvaje estaba atravesando por una fuerte depresión. Ahora, Leticia Calderón aclara la situación, debido a que estuvo con su colega. "No [tiene depresión]. La vi perfecta, preciosa, divina. De verdad, la veía, la veía y la veía, y decía '¡es qué hermosa eres!'", mencionó Calderón a los medios de comunicación. "Pero además, por dentro y por fuera. Es una mujer que siempre ha sido muy sincera. Ustedes la conocen, muy neta, muy dicharachera [divertida]. Me encanta su sentido del humor". La intérprete de Victoria Robles de Cantú en la telenovela Imperio de mentiras relató cómo se llevó a cabo este agradable encuentro con su amiga; el cual, ocurrió en Guerrero, México, donde actualmente vive Castro. "Sí. [Verónica Castro] es un amor. Estuve con ella. Me hizo el favor de recibir en su casa Acapulco, cotorreamos; me llevé a mi hijo. Chismeamos muy a gusto y ya. Fue un ratito nada más", comentó. Leticia Calderon y Veronica Castro Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Jorge Gonzalez/Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leticia Calderón no pudo ocultar el cariño y respeto que guarda por el trabajo profesional de Verónica Castro. "Siempre la he admirado, admirado su carrera, todo lo que ha hecho. Las horas de entretenimiento que nos ha regalado. Ella abrió las telenovelas internacionalmente", concluyó.

