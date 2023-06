Leticia Calderón ¿fuera de Televisa? Tras varias décadas en Televisa, Lety Calderón causó sorpresa al no estar en un proyecto de la empresa que le dio su primera oportunidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leticia Calderón Leticia Calderón es Josefa en El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision Es bien sabido que desde que Leticia Calderón inició su carrera como actriz, en 1983 con 14 años, lo hizo en Televisa al participar en el melodrama Amalia Batista. Con el tiempo, está famosa se fue consolidando profesionalmente y se convirtió en protagonista de telenovelas como La indomable, Yo compro esa mujer, Valeria y Maximiliano, entre otras. Ahora, es considerada una primera actriz para dicha compañía. Por ello, sorprende que ahora forma parte del elenco de la serie Madre de alquiler que no está producida por la empresa que le dio su primera oportunidad. "Tengo 40 años trabajando para una empresa que me ha arropado y espero lo siga haciendo, con la cual estoy totalmente agradecida", mencionó Calderón al diario mexicano Excélsior. "Pero el tener la oportunidad también de salirte un poco de tu zona de confort y hacer otro tipo de cosas para otras empresas, para otra gente, con otros temas y otros personajes, es muy enriquecedor". La famosa no dudó en mostrar su emoción ante un nuevo reto que significa probar nuevas cosas a nivel histriónico porque interpreta a Nora, una mujer totalmente distinta a ella. "Estoy, de verdad, muy agradecida de que una de las plataformas más importantes que existe hoy en día me haya llamado y confiado en mí para sumarme a esto y a hacer a este personaje tan complicado y espantoso", expresó. Leticia Calderón Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue un gran reto, porque efectivamente Nora es lo opuesto a Leticia Calderón", continuó. "Esta mujer discrimina, es elitista, y luego, yo tengo un hijo con una discapacidad intelectual, por lo que estoy a favor y siempre estaré luchando por sus derechos y el respeto que se les debe tener, pero esta mujer no lo tiene en lo absoluto". Leticia Calderón dejó claro que no significa dejar de hacer proyectos para Televisa, es solo probarse profesionalmente en otros proyectos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Leticia Calderón ¿fuera de Televisa?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.