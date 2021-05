Leticia Calderón se enfrentó a una familia que se burló de las señales para discapacitados La actriz no dudó en sacar su teléfono móvil y grabar a las personas que aparcaron en donde no le correspondía. "Me enferma la gente maleducada". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sus redes sociales suelen ser un espacio para la alegría y los momentos felices, tanto a nivel personal como profesional. Sin embargo, esta semana Leticia Calderón las empleaba para compartir un desagradable episodio que vivió en plena calle. La actriz fue testigo de cómo unas personas sin ninguna discapacidad física aparcaban en el lugar reservado para los coches de personas que sí la padecen. Muy molesta por el gesto, la protagonista de Esmeralda no tuvo problema en dirigirse a ellos y reprocharles lo que habían hecho. Con el fin de denunciar públicamente lo sucedido, Leticia grabó con su móvil la incómoda situación de la que dejó constancia en sus redes. "Este lugar es para gente con discapacidad, disculpen... Ahí dice la silla de ruedas, es para gente con discapacidad, usted puede caminar perfectamente bien. Vean lo que pasa cuando la gente no respeta", les dijo molesta. Las personas a quienes se dirigió se excusaron diciendo que la mujer en cuestión estaba embarazada. Una condición que no le da derecho a aparcar en esa zona solo disponible para personas con problemas de movilidad. leticia calderon hijo cumpleanos Credit: leticia calderon instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Si hay algo que me enferma es la gente maleducada!", añadió junto a este video al que sus seguidores reaccionaron de inmediato dándole la razón. La feliz mamá de Luciano y Carlo quiso así denunciar esta irresponsabilidad que tan a menudo se produce y defender los derechos de las personas a quienes sí corresponden estos espacios.

