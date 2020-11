Close

¡En traje de baño! Leticia Calderón comparte simpática imagen junto a sus hijos La actriz mexicana se dejó ver este miércoles a través de las redes sociales acompañada de sus dos hijos mientras disfruta de un día de piscina. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque disfrutaba mucho ir a grabar cada mañana a Televisa San Ángel la telenovela Imperio de mentiras, que transmite Univision de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, Leticia Calderón siempre ha tenido clara cuál es su prioridad: sus hijos Luciano y Carlo, fruto de su fallida relación con el abogado Juan Collado. Por eso, ahora que finalizaron las grabaciones del melodrama que protagonizan Angelique Boyer y Andrés Palacios, la actriz mexicana no ha hecho otra cosa que pasar tiempo en compañía de sus retoños, quienes ya están convertidos en todo unos hombrecitos. Prueba de ello es la simpática instantánea que publicó este miércoles a través de las redes sociales donde la inolvidable protagonista del melodrama Esmeralda se muestra con una sonrisa de oreja a oreja mientras disfruta de un día de piscina junto a sus hijos y un tercer niño que carga sobre sus hombros. Image zoom Credit: Instagram El hogar de Lety "Just is life!", se limitó a escribir la reconocida actriz de 52 años junto a la instantánea en la que aparece en traje de baño subida a los hombros de su hijo menor. "Tan hermosos, linda familia", se puede leer entre los comentarios que generó en las redes sociales el tierno momento familiar entre Leticia y sus hijos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN La que fuera villana de exitosas telenovelas como En nombre del amor y Amor bravío se ha ganado nuevamente el aplauso del público con su participación en el actual melodrama estelar de Univision, donde interpreta a Victoria de Cantú, una mujer clasista que vive en un imperio de mentiras. Image zoom Leticia Calderón es Victoria en Imperio de mentiras | Credit: Cortesía TELEVISA "Es un personaje muy complejo. Victoria es una mujer que tiene tres hijas, cada una es diferente, y quiere el bien de ellas, ama a sus hijas, pero toma decisiones equivocadas respaldadas en el 'es por tu bien'", contaba la actriz en una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda. "Tiene sus razones y es lo que me gusta del personaje, el personaje es muy polémico. Para mucha gente soy una villana, para mucha gente no", aseguraba Calderón.

