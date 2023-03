Leticia Calderón y sus hijos reaccionan a posible liberación de Juan Collado Tras darse a conocer que el ex de Leticia Calderón, Juan Collado, podría salir de la cárcel tras cuatro de estar recluido, la actriz y los dos hijos de ambos se pronunciaron al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado martes 28 de febrero de 2023, se dio a conocer en México la existencia de un acuerdo de no ejercicio de acción penal; el cual, es una documento jurídico que permitiría la libertad de Juan Collado, quien está en prisión desde 2019 bajo los presuntos delitos de de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Ante ello, su ex pareja sentimental Leticia Calderón y los hijos de ambos, Luciano y Carlo, han reaccionado a esta noticia. "Estamos híper felices", mencionó Calderón al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Les comenté. Luciano se puso a gritar de felicidad, a aplaudir, a brincar. Me decía 'mamá ¡qué felicidad! Lo voy a perdonar; no me importa todo lo que hizo porque es mi papá y lo quiero. De eso se trata, de festejar ahorita esta gran noticia. Obviamente, Carlo está más incrédulo; muy esperanzado de ya poder, por fin, ver a su papá; pero un poco incrédulo porque durante todo este tiempo nos había llegado la noticia de que posiblemente salía, pero no se había dado hasta el día de hoy que no hay nada más esperanzador". La actriz reveló que su primogénito ha lamentado no ver a su padre. "No sé qué pasa por la mente de mi hijo [Luciano]. Pero, finalmente, lo que puedo captar, evidentemente, es que él ha sentido una ausencia; no sé si de estos cuatro años o de toda la vida. No sé si tenga la gran esperanza de verlo más seguido. Porque he hablado con Luciano pocas veces", relató. "Con Carlo más seguido". Leticia Calderón, sus hijos y Juan Collado Leticia Calderón, sus hijos y Juan Collado | Credit: Mezcalent; Instagram Leticia Calderón SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leticia Calderón considera que haberlo tenido en la cárcel pese a existir ese documento de liberación, que se traspapeló dos años, "es una gran frustración, me imagino como debe estar él"; sin embargo, considera que lo importante es que ahora Juan Collado pueda estar con sus hijos Luciano y Carlo, debido a que se les negó que lo visitaran durante su reclusión. "Es una gran injusticia, pero ahora hay que ver para el futuro y espero que salga pronto, y lo podamos ver, y podamos festejar", concluyó.

