Leticia Calderón dice que fue discriminada en México "por ser rubia" La actriz Leticia Calderón asegura que sufrió discriminación en México por tener el cabello rubio. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leticia Calderón asegura que fue discriminada en México por ser rubia. En entrevista con Despierta América (Univision) la actriz mexicana dijo que fue víctima de bullying cuando era niña por el color de su cabello. "Por ser rubia también nos buleaban. A mi hermano Mario le decían que se pintaba el pelo porque era rubio", recuerda. "Yo me defendía a moquetazos. Aprendí a pelear desde chiquita, mis hermanos me enseñaron a pegar. Antes así nos defendíamos los chamaquitos". La estrella de telenovelas como Esmeralda, Amor bravío, Imperio de mentiras y El amor invencible dice que su físico no siempre fue celebrado. "Era por ser rubia en la ciudad de México", dijo sobre la razón de los ataques de otros niños. "En México en particular a veces sí te rechazaban un poco". Leticia Calderon Credit: Victor Chavez/WireImage Cuando le preguntaron si su hijo Luciano, quien tiene síndrome de Down, ha sido víctima de bullying, la actriz respondió. "Que yo sepa no, hasta ahorita no". El joven de 19 años debutó como actor en la telenovela El amor invencible. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay una gran ignorancia, pero mi hijo sabe que es único y es especial y es maravilloso", añadió. "Hace poco me dijo: 'mamá había unos niños groseros en los columpios'. Le dije: 'mi amor, no pasa nada. Siempre va a haber niños groseros, porque no es nada más la discapacidad que pueda tener una persona, sino lo mal educados que podamos ser". Leticia Calderon Credit: Victor Chavez/WireImage La actriz también es madre de Carlo, y siempre le ha enseñado a sus hijos el valor de la independencia y el amor propio.

