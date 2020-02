Leticia Calderón destapa la verdad de su relación con Juan Collado y Yadhira Carrillo

A Leticia Calderón hace mucho tiempo que dejó de preocuparle el qué dirán. Lo que le importa son sus hijos, Carlo y Luciano, y lo que expresen los demás, está de más. Suele hablar poco de su ex, Juan Collado, actualmente en prisión, y de su esposa, Yadhira Carrillo, pero en esta ocasión se ha explayado para ver si de una vez queda todo aclarado.

Para empezar y con una de sus sonrisas picaronas ha contado que su exmarido debe de tener otra nacionalidad dado a su afición por las mujeres. “Yo siento que Juan es un gran nombre pero equivocó su nacionalidad, debió ser árabe o algo”, dijo con ironía a los medios que la esperaban. “Todas las ex y las nuevas nos conocemos y nos llevamos bien, estamos unidas por el mismo hombre”, soltó sin pelos en la lengua.

Quizás, hace unos años, habría contado esto de forma triste y con decepción, pero ya no. Ha asumido cómo es su ex y lo acepta tal cual. Sobre Yadhira, lo tiene también claro, no son enemigas, pero tampoco amigas. “Con todo el respeto, no somos amigas, ¡a lo mejor en otra vida!”, bromeó.

La circunstancias se lo impiden. “Si no me llevo tampoco quiere decir que la odie”, expresó sincera. Además reconoció que Juan anduvo con ella y otra persona muy “conocida” del medio cuando sus hijos eran chiquitos, pero eso ya no es un drama, lo tiene más que asumido.

Sus pequeños saben perfectamente cuál es la situación legal de su padre actualmente y eso ha querido dejarlo bien claro. Una cosa no quita la otra. Es un momento complicado y difícil que respetan y que asumen, si no han ido no es porque sí, las cosas no son tan fáciles como parecen.

Por ahora hay una lista autorizada de 12 personas que son a las que tienen permiso para visitarle. Pero insistió en que sus dos amores están al tanto de todo y no son ajenos a nada, tal y como se ha querido dar a entender.