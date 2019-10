Leticia Calderón desmiente a Yadhira Carrillo: "Me molesta profundamente que otras personas inventen cosas"

No suele hablar de Yadhira Carrillo, pero esta vez Leticia Calderón no ha tenido más remedio que hacerlo ya que, como dejó claro, le molesta que se digan cosas que no son ciertas.

"Por primera vez lo voy a decir y nunca había hecho declaración acerca de esto. Pero sí me molesta profundamente que otras personas inventen cosas", comenzó declarando visiblemente molesta la actriz mexicana ante las cámaras del programa de televisión Despierta América (Univision).

La que fuera protagonista de la exitosa telenovela Esmeralda no solo negó rotundamente que su exesposo viera a sus hijos todos los días antes de entrar en prisión como aseguró recientemente Yadhira sino que, además, reveló por primera vez que su hijo menor Carlo se ha sentido usado.

"Una vez Carlo me dijo ‘ya basta que me use, no quiero que me use'. Él se siente usado cuando la gente dice que venía todo los días y que los llevaba a la escuela todos los días y que aquí estaba siempre, cuando ellos saben que no es cierto", se sinceró Calderón.

Fue hace unos días cuando Yadhira declaró a los medios de comunicación que la esperaban fuera de la cárcel donde permanece privado de libertad su esposo que el abogado extraña mucho a sus hijos ya que ‘siempre los veía' y ‘los llevaba a la escuela'.

"Sí claro y los extraña tanto, siempre los ve, siempre los veía, los llevaba a la escuela, o sea siempre estaba en contacto con los niños", aseguró entonces la retirada actriz.

Algo que, según la versión dada por la propia Leticia, no sería cierto.

Esta no es, sin embargo, la primera vez que la actriz desmiente a la actual esposa del padre de sus hijos.

Hace dos años, en 2017, la que fuera villana de exitosos melodramas como Amor bravío y En nombre del amor negó que entre sus hijos y Yadhira existiera una relación cercana como llegó a asegurar en su momento Carrillo.