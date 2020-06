El hermoso gesto de los hijos de Leticia Calderón con su padre Juan Collado Los hijos de la actriz mexicana tuvieron recientemente un emotivo detalle con su padre, quien se encuentra privado de su libertad en una cárcel en México. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Juan Collado no ha sido el mejor padre con los hijos de Leticia Calderón, según ha reconocido en varias ocasiones la actriz mexicana, pero la inolvidable protagonista de la telenovela Esmeralda ha procurado siempre que sus retoños tengan los mejores sentimientos y deseos hacia su progenitor, aún cuando este no ha estado muy presente en sus vidas. Así lo prueba el hermoso gesto que tuvieron recientemente los menores con el abogado, quien se encuentra privado de su libertad en una cárcel mexicana por su supuesta implicación con la delincuencia organizada y por operaciones hechas con recursos de origen ilícito. Image zoom Leticia Calderón, sus hijos y Juan Collado Mezcalent; Instagram Leticia Calderón Los adolescentes, en complicidad con su famosa mamá, le hicieron llegar a su padre un emotivo vídeo por su cumpleaños, tal y como compartió Calderón en sus redes sociales. "Siempre he pensado que el amor se demuestra con pequeños detalles, aunque no seas correspondido de la misma forma, por eso mis hijos le enviaron un video a su papá por su cumpleaños, esperando que lo reciba y lo haga sentir feliz", compartió este martes en Twitter la que fuera villana de exitosos melodramas como En nombre del amor y Amor bravío. ?s=21 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hermoso gesto que tuvieron los hijos de Leticia con su padre fue muy aplaudido entre los seguidores de la actriz, quienes no dudaron en destacar su gran labor como madre. "Así se hace. Los actos hablan de como son las personas y me encanta que seas así", se puede leer entre las numerosas reacciones que generó el mensaje entre sus fans. "Hermoso detalle. Detrás de esos hombrecitos hay una gran mamá. Te admiro por eso", comentó otra persona. Según compartió días atrás Yadhira Carillo en un encuentro con medios de comunicación en México, para Juan lo más triste de estar en prisión es no poder ver a sus hijos. "Eso sí lo conmueve hasta las lágrimas porque aquí sí no los puede ver. Es peligroso por la COVID [19]", reveló la retirada actriz mexicana.

