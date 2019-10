Leticia Calderón confirma lo que todos esperaban: sus hijos no irán a la cárcel a ver a su padre Contundente, la actriz mexican afirmó seria que sus hijos no pisarán prisión para visitar a su padre, Juan Collado. Por si a alguien todavía no le había quedado claro. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que Juan Collado fuera ingresado en prisión el pasado mes de julio la pregunta que está en el aire y que no había tenido respuesta hasta ahora por parte de su protagonista es: ¿irán sus hijos Luciano y Carlos a verle a la cárcel? Sin pensárselo dos veces, Leticia Calderón, expareja y madre de los dos niños ha contestado tajante. Era el programa De primera mano quien le lanzaba la pregunta del millón, para la que la inolvidable Esmeralda tuvo una respuesta rápida y contundente. “No, mis hijos no van a ir”, expresó. Lo hizo durante su visita al maestro José José a quien quiso darle su último adiós en México. Lucía espectacular y elegante como siempre sin perder la sonrisa. Hasta que el tema tan desagradable para la familia salió a relucir. Se nota que está afectada por lo que le pasa a su ex y por eso también quiso mandar un mensaje conciliador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Siempre lo vamos a apoyar”, ha dicho sin más. Se trata del padre de sus dos hijos y como tal la veterana actriz siempre ha mantenido una posición al margen de escándalos o críticas. Al ser cuestionada sobre el asunto, Leticia prefirió pararse a saludar a los fans que estaban en el Bellas Artes de la capital dando por terminada la conversación. Image zoom mezcalent El abogado Juan Collado ingresó en prisión hace casi tres meses para desesperación de sus seres queridos, principalmente su esposa Yadhira Carrillo. Desesperada, ha confesado recientemente que no entiende cómo le pueden tener dentro todavía si no se ha encontrado nada en su contra. La actriz no ha dejado de visitar a su esposo quien debido a esta terrible situación ha sufrido serios problemas de salud y ha tenido que ser atendido por los médicos en varias ocasiones. Advertisement EDIT POST

