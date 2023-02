La cantante peruana Leslie Shaw habla de Thalía y Tommy Mottola tras rumores de supuesto affair Leslie Shaw rompe el silencio tras ser señalada como la tercera en discordia que supuestamente causó una crisis entre Thalía y Tommy Mottola. Esto dijo la cantante peruana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cantante peruana Leslie Shaw habla de Thalía y Tommy Mottola tras rumores de supuesta crisis matrimonial. Shaw se defiende tras ser señalada como la supuesta tercera en discordia con quien el productor musical presuntamente tendría un romance. Shaw habló con el programa de YouTube Magaly TV La Firme desmintiendo la información reportada por el periodista mexicano Ernesto Buitrón, quien alega que Mottola fue infiel con Shaw, con quien Thalía grabó el video musical "Estoy soltera". La peruana dice que no conoce a Tommy Mottola. "Nunca en mi vida lo he conocido, nunca lo he visto y yo he ido a varios eventos de la disquera", dijo la cantante de 33 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Thalia, Tommy Mottola, Leslie Shaw Thalia, Tommy Mottola, Leslie Shaw | Credit: John Parra/Getty Images for LARAS; Tasos Katopodis/Getty Images for MILA Cuando grabó el video musical con Thalía en el 2020, Tommy no estuvo presente, dice Shaw. "El día del videoclip, ella tiene un equipo de gente grande, la mayoría eran chicas, su maquilladora, su peinador, su stylist, estaba una señora también con la que conversamos, nos matamos de la risa… Él en ningún momento fue ni nada", dijo ella. Al ser cuestionada sobre la supuesta ruptura de Thalía y Tommy Mottola, la peruana añadió: "Todos los matrimonios tienen sus crisis, imagínate, nada es perfecto". El corazón de Leslie Shaw ya tiene dueño. La cantante peruana se comprometió en el 2022 con el reguetonero El Prefe. Shaw asegura que siente un gran respeto y admiración por la actriz y cantante mexicana. "A ella obviamente que la respeto, no es cualquiera, es Thalía", afirmó.

