El actor Leslie Jordan fallece a los 67 años en trágicas circunstancias El afamado actor Leslie Jordan, conocido por su trabajo en televisión en Will & Grace, The Cool Kids o American Horror Story, falleció a los 67 años. Había acumulado 5.8 millones de seguidores en las redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leslie Jordan Leslie Jordan | Credit: STEFANI REYNOLDS/AFP via Getty Images El afamado actor Leslie Jordan, muy conocido por su trabajo en televisión en Will & Grace, The Cool Kids o American Horror Story, falleció este lunes a los 67 años. Según confirmaron fuentes policiales al TMZ, el también escritor y cantante estadounidense sufrió algún tipo de percance de salud súbito y estrelló su BMW contra la fachada de un edificio en en Hollywood. El diario Los Angeles Times informó que el accidente tuvo lugar a las 9:30 a.m, hora local, exactamente en la intersección de Cahuenga Boulevard y Romaine Street. Leslie Jordan Leslie Jordan | Credit: Maarten de Boer/ABC via Getty Images Por el momento, los medios de prensa han asegurado que aún no queda claro de si Jordan murió en el accidente o a causa del percance de salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La carrera de Jordan incluye filmes como The Help y Ski Patrol, o apariciones en programas como Murphy Brown, Ugly Betty y Boston Public. No obstante, Jordan acaparó una popularidad increíble en medio de la pandemia de coronavirus, cuando comenzó a utilizar sus redes sociales para compartir sus videos y de 80,000 seguidores de Instagram llegó a alcanzar unos 5.8 millones.

