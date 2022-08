¡Wow! Leslie Grace reacciona a la cancelación de la película de Batichica La cantante y actriz de raíces dominicanas expresó su sentir tras anunciarse que la película de Batichica, donde tenía el rol protagónico, fue cancelada y no saldrá en cines ni en HBO. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La película Batgirl, donde Leslie Grace tenía el rol protagónico de Batichica, fue cancelada y no saldrá en cines. La cantante y actriz de raíces dominicanas reaccionó en sus redes sociales tras darse a conocer esta impactante noticia. "¡Querida familia! Después de las recientes noticias sobre nuestra película Batgirl, me siento orgullosa del amor, del duro trabajo y de la intención que nuestro increíble elenco y nuestro inagotable equipo puso en esta película durante siete meses en Escocia", expresó en Instagram. "¡Me siento bendecida de haber trabajado entre los grandes y haber forjado relaciones para toda la vida en el proceso! A todos los fanáticos de Batgirl: GRACIAS por el amor y la fe, por permitirme adueñarme de la capa y convertirme, como dijo mejor Babs, en "¡mi propia heroína!" #Batichica de por vida! 🦇". La 'princesa de la bachata', de 27 años, debutó como actriz en In The Heights y sentía mucha ilusión de dar vida a la heroína Barbara Gordon, mejor conocida como Batichica. "¡Qué honor interpretar el personaje de Batichica!", dijo en exclusiva a People en Español el año pasado sobre obtener el personaje protagónico de la película de acción Batgirl. "¡Estoy que todavía no me lo creo! Paramí los superhéroes siempre han representado muchas de las virtudes que todos poseemos y poder experimentar los poderes de Barbara Gordon, Batgirl, inevitablemente me ayudará a descubrir mucho de mis propios poderes". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Leslie Grace Leslie Grace | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La película de Warner Bros. no llegará a los cines ni ha HBO en el 2023, como se había anunciado. Los seguidores y colegas de Leslie Grace la han llenado de palabras de aliento y mensajes de apoyo.

