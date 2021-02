Close

Conoce al novio de Leslie Grace La cantante Leslie Grace le dedicó un emotivo mensaje a Ian Eastwood, con quien mantiene un romance desde hace un tiempo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Leslie Grace mantiene una relación sentimental con Ian Eastwood. La cantante no pudo disimular el gran amor que siente hacia este bailarín y coreógrafo; así que aprovechó este Día de San Valentín para dedicarle un emotivo mensaje que dejó claro su enorme cariño. "Mi amor, mi pareja, mi amigo, mi San Valentín", escribió la actriz en su cuenta de Instagram. "La vida nos unió en el momento justo, habiéndonos vuelto a comprometer con nuestros caminos individuales y priorizando el amor propio y el crecimiento. Hoy, me doy cuenta de que fueron nuestros viajes paralelos los que nos unieron y es la salud de nuestros viajes paralelos lo que nos permite amar, admirar y seguir corriendo uno al lado del otro, de la mano, todos los días". Acompañó este texto con dos imágenes de la pareja, una a colores donde se les ve compartiendo impresiones sobre un asunto que pareciera ser profesional. En la otra, a blanco y negro, los enamorados en una romántica pose que es preludio para darse un beso. Image zoom Credit: Courtesy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Espero seguir mirando por encima del hombro y ver tu dulce cara!", agregó. "Oh ... y ya sabes pasar mis manos por tu cabello es mi final favorito para todos los días jejeeee. Feliz Día de San Valentín". Eastwood nació en Chicago en 1993, conoció a la intérprete, hija de padres dominicanos, en un bar en junio de 2019, según dio a conocer en diversos medios de comunicación el joven de 28 años. Sin embargo, fue hasta el año pasado cuando Leslie Grace mostró la primera fotografía juntos, confirmando así la relación sentimental.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Conoce al novio de Leslie Grace

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.