¡Exclusiva! Leslie Grace habla de premios Latin Grammy y su amor por Ian Eastwood. ¿Quiere boda y tener hijos? En exclusiva, Leslie Grace habla de su amor por el coreógrafo Ian Eastwood y sus planes juntos. La cantante y actriz de origen dominicano nos cuenta sobre el estreno de la película In The Heights, su nuevo disco y un tributo a su ídolo Juan Luis Guerra. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Leslie Grace vive un gran momento. La princesa de la bachata está enamorada del coreógrafo Ian Eastwood, con quien comparte su vida en Los Ángeles. La artista tiene grandes proyectos, como un nuevo disco en puertas, el estreno de la película In The Heights y un tributo a Juan Luis Guerra en los premios Latin Grammy. La estrella de 25 años habló de todo esto y más con People en Español. "Estoy emocionada con todo lo que viene", dice. Image zoom Credit: Cortesía de Fadil Berisha ¿Hay boda en el horizonte? "Esos son sueños que tengo", dice sobre casarse y tener hijos en un futuro. "Un día sí quiero tener una familia y tener una vida personal. Solo Dios sabe lo que nos espera adelante. Espero que podamos lograr todo eso juntos", añade sobre Eastwood. Sin embargo asegura que ambos tienen metas que lograr a nivel laboral y personal antes de "planear una familia o un matrimonio". Image zoom Credit: Courtesy Por ahora siguen disfrutando su noviazgo. "Ian es maravilloso", cuenta sobre su pareja. "Es un ser humano normal" que entiende su carrera y el mundo artístico. "Eso es algo muy difícil de encontrar", admite. "Soy muy casera", añade la artista. "Mi novio está aquí conmigo". La cuarentena le ha servido para tomarse una pausa y reflexionar sobre sus logros. "Cuando Ian y yo nos conocimos era el momento perfecto en la vida de los dos. Yo estaba grabando In The Heights y él estaba en Nueva York para una convención de baile. Estábamos muy enfocados cada uno en lo suyo. Las madres siempre dicen: 'Tu amor va a llegar cuando tú menos lo esperes, no lo busques' y así fue." Según ella, primero fueron amigos antes de iniciar un romance. "Hicimos click," dice, tras conocer a su pareja profundamente. El 18 de junio del 2021 se estrenará en cines In The Heights, donde tendrá el papel de Nina Rosario. "Es una película llena de muchas de las experiencias que hemos vivido dentro de nuestra comunidad latina", dice sobre la adaptación a la pantalla grande del exitoso musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda. "Fue una bendición, fue increíble tener la oportunidad de grabar esta película tan especial y tan personal", añade Leslie, quien creció en Nueva York y recuerda que el primer salón de belleza que tuvo su madre estaba a solo unas cuadras de donde grabaron la película en Washington Heights. Mucha gente no sabe que llevaba años entrenándose como actriz y haciendo audiciones para diversos roles, sin embargo el destino le tenía reservado este importante papel para su debut actoral. Image zoom Credit: Courtesy of Manny Roman Su nuevo disco saldrá en el 2021. "He estado trabajando en música nueva", cuenta ilusionada. A principios de año tendremos la primera probadita. Será en español y en inglés, una fusión de varios géneros musicales con colaboraciones con grandes artistas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algo que también la tiene emocionada es un tributo que hará en los premios Latin Grammy al cantante dominicano Juan Luis Guerra. "Él es una leyenda", dice sobre el pionero de la bachata. "Mi hermana mayor y yo siempre decíamos cuando éramos niñas que conocer a Juan Luis Guerra era nuestro sueño", confiesa. "Tener el honor de cantar y honrarlo junto a Prince Royce es maravilloso", añade. "Poder compartir ese momento ambos en honor a la persona que nos abrió el camino para cantar la música que cantamos hoy va a ser muy especial. Me siento tan privilegiada de ser parte de eso".

