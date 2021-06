La princesa de la bachata brilla como actriz en el musical In The Heights ¡que finalmente llega a la pantalla grande! Aquí, la estrella de raíces dominicana habla sobre su rol en la película y sus pasiones en la vida real.

Hacer su debut actoral en el musical In The Heights -que llega a la pantalla grande a partir de hoy y vía streaming por HBO Max - es un sueño hecho realidad para Leslie Grace. La princesa de la bachata hace el papel de Nina Rosario, una chica del barrio neoyorquino de Washington Heights con grandes metas y sueños con la que esta se identifica profundamente. "Es algo que siempre he amado, como la música", dice sobre la actuación. "Y quería esperar el momento correcto [para incursionar en ella]".

Esta tan esperada celebración cinematográfica de la cultura latina cuenta con un elenco estelar que incluye al salsero nuyorican Marc Anthony, la actriz de raíces dominicanas Dascha Polanco, los actores de origen puertorriqueño Anthony Ramos y Jimmy Smits, y la actriz mexicana Melissa Barrera, entre otros "Es una película llena de muchas de las experiencias que hemos vivido dentro de nuestra comunidad latina", dice Leslie Grace sobre la adaptación para el cine del exitoso musical de Broadway del dramaturgo de raíces puertorriqueñas Lin-Manuel Miranda, quien también aparece en la cinta.

"Fue una bendición, fue increíble tener la oportunidad de grabar esta película tan especial y tan personal", añade la también cantante dominicana de 26 años, quien creció en Nueva York y recuerda que el primer salón de belleza que tuvo su madre ahí estaba a tan solo unas cuadras de donde grabaron la película, prepandemia, en Washington Heights.

Durante la grabación de la película, Leslie Grace no solo se lució con su interpretación, también encontró el amor en el bailarín, coreógrafo y director Ian Eastwood, con quien vive en Los Ángeles. "Cuando Ian y yo nos conocimos era el momento perfecto en las vidas de ambos. Estábamos muy enfocados en nosotros mismos", dice la cantante. "Las mamás siempre te dicen: 'Tu amor llegará cuando menos lo esperas, no lo busques' y así fue", recuerda. "Es maravilloso en este momento tener a alguien que te entiende y está ahí para ti".

La pareja también unió fuerzas a nivel artístico. Eastwood fue el director del video musical de la nueva versión de "Conga" -el éxito de Gloria Estefan y Miami Sound Machine-que Leslie Grace grabó con su toque único. Casarse y algún día tener hijos "son todos sueños que tengo", asegura Leslie Grace, pero por ahora disfruta su noviazgo y los triunfos en su carrera.

Pasar tiempo de calidad con sus padres y su hermana en casa de su familia en el sur de la Florida -y bailar con su abuela Carmen Madera para divertirse en tiempos de cuarentena- son recuerdos inolvidables que le han dejado estos largos y difíciles meses de pandemia. Ver In The Heights con su familia en una sala de un cine en Miami -que el estudio Warner Bros. reservó para sus seres queridos- fue algo surreal. "Están siendo testigos de que esa niñita que ellos vieron crecer hoy está viviendo su sueño", dice emocionada. Ser una luz para otros en tiempos de oscuridad y alegrarlos con su arte es, sin duda, parte de su misión. De esto, de su momento de plenitud y crecimiento, y mucho más, Leslie Grace habla aquí.

¿Qué sientes de finalmente ver In The Heights en el cine?

Llevamos tiempo esperando una película como esta. Llevo tiempo trabajando muy duro para tener un momento como este y creo que hay muchos otros latinos como nosotros que sentimos que ya es hora de que veamos nuestras historias en una pantalla grande de esta manera, de una manera tan bella, celebrando a una comunidad tan bella. De cierta forma nos vamos a poder ver todos en esta historia.

Es tu primera película. ¿Ya te sentaste a verla con tu familia?

Sí, pude verla con mi abuela, que no ha ido a un cine en años, con mis tías que estaban en Miami de casualidad, mi papá, y muchos de mi familia, mi comunidad. Fue increíble. Lloré las casi tres horas que estuvimos en ese teatro porque fue un circulo completo. Es increíble sentarte con la gente que te ha visto crecer y que sabe cuánto esto significa. Y después verse a ellos mismos, no solamente verme a mí pero sentir que ellos estaban viendo sus historias celebradas de esta forma. Fue bello.

¿Cómo estás y cómo ha estado tu familia durante la pandemia?

Todos están bien y a salvo gracias a Dios.

Esta película estrena en un momento muy especial, en el que estamos regresando poco a poco a la normalidad en Estados Unidos.

Va a ser el regalo perfecto. Nuestra película realmente es una celebración de nuestra cultura. La celebración después de momentos difíciles, ese es el tipo de arte que vamos a necesitar al salir de esto.

¿Qué significa para ti debutar como actriz con un rol tan importante?

Siempre ha sido un sueño para mí aunque mi camino comenzó con la música. Empecé a los 16, ahora tengo 26, es una locura. Siento que es como el primer día. Tengo tanto que lograr aún. Desde que empecé he tenido una visión muy grande para [mi carrera] y mi familia y mi equipo lo saben. He querido ser una artista multifacética y todo ha pasado paso a paso. Me siento agradecida de que he podido prepararme y que todo no pasó a la misma vez. Cuando me dieron este personaje fue muy especial para mí porque había estado haciendo audiciones durante años. Hay un proceso detrás de esto y cada vez que te dan un 'no', te observas, miras [el video de la audición] y haces ajustes. Pasé dos años activamente buscando roles de actuación mientras seguía con mi carrera musical.

¿Cómo te identificas con el personaje de Nina?

La historia de Nina es universal. Es una chica que crece, se adueña de su futuro y sale adelante gracias a todos los sacrificios que hicieron [sus familiares] para que tuviera una educación, lograra un cambio. Ella lleva ese peso sobre sus hombros y es algo que muchos de nosotros -especialmente las primeras y segundas generaciones- sentimos, esa presión y responsabilidad de hacerlo mejor y hacer más. Me siento honrada de interpretar en mi primer papel a alguien muy similar a mí. Yo nunca me había mudado fuera de mi casa, estaba viviendo sola, grabando esta película en la ciudad donde crecí, así que todas estas cosas que yo estaba sintiendo en ese momento... es lo que siente Nina cuando ella se va a estudiar a Stanford y siente que ella no es lo suficientemente buena aunque se ha ganado llegar ahí. Yo estaba sintiendo lo mismo que mi personaje estaba sintiendo.

Cuéntanos de tu conexión con tu abuela, Carmen Madera, en la vida real. ¿Ella te recuerda al personaje de abuela Claudia, la matriarca del barrio en In The Heights?

Todavía me emociono al pensar cómo mi abuela puede ver esto en la pantalla y verse a ella misma, su historia. [Cuando] hemos estado en casa, me he tomado el tiempo de sentarme y hablar con ella y hacerle preguntas que nunca le he hecho: ¿Quién era tu mejor amiga? Cuéntame todas las anécdotas de cómo llegaste aquí. Al escucharla era como escuchar a abuela Claudia, a los inmigrantes que vienen aquí para hacer posible que su nieta o hija tenga una mejor vida.

¿Cómo te llenas de buena energía?

He estado haciendo mucho ejercicio, aprendiendo a producir, he estado trabajando en mis habilidades como bailarina. Quiero estar en la mejor forma posible.

¿Qué otros proyectos tienes? ¿Hay música nueva para el 2021?

Estoy muy emocionada sobre eso, trabajando en mi próximo proyecto, que será en inglés. Voy a lanzar sencillos, pero estoy trabajando en un EP. Junto a mi disquera Epic Records, Sony Latin, todos estamos trabajando juntos para crear un proyecto bello. La música va a ser maravillosa y estoy tan feliz que van a poder disfrutar mi música nueva y esta película. No puedo quejarme, Dios ha sido muy bueno conmigo. No puedo dar muchos detalles, estamos aún moldeando el proyecto. Sé que los fanáticos están esperando un nuevo disco y he estado trabajando en nueva música en cada día libre que tengo. Estoy muy emocionada de pronto compartirlo. Todo lo que puedo decir es que tendrán nueva música. Me siento tan bendecida y agradecida a todas las personas que me han apoyado a través de los años. Este momento y este film son algo grande, no solo para mí en mi camino, sino para los latinos y me siento feliz de ser parte de eso.

Hablemos de tu nueva versión de "Conga" y lo que significa para ti Gloria Estefan como artista.

Ella significa todo. Cuando era niña, Gloria y Selena Quintanilla fueron las primeras artistas femeninas que vi cantando en inglés y español, lo cual para mí -como una joven de familia inmigrante que soñaba con ser artista- fue motivador. Pensé: 'Estas mujeres representan a nuestra cultura tan bien y también pueden ser estrellas globales y cantar en los dos idiomas que yo hablo'. Imagínate si no hubiese visto sus trayectorias. Fueron muy inspiradoras. Me sentí muy bendecida de poder hacer la canción de "Conga" algo nuevo y algo mío. Me sentí bendecida que Gloria y Emilio Estefan confiaron en nosotros para añadir nuestro propio sabor a este clásico.

¿Qué significa para ti el apoyo y compañía de tu novio, Ian Eastwood?

Él me apoya muchísimo. Apoyamos los sueños el uno del otro. Ambos tenemos muchos proyectos y es maravilloso poder crecer junto a alguien y compartir momentos especiales con alguien que amas, que es importante para ti y que entiende tu mundo. Él está aquí conmigo y con mi familia, celebrando el estreno de In The Heights.

Se conocieron mientras tú grababas In The Heights. Háblanos de tu historia de amor con Ian...

Cuando Ian y yo nos conocimos era el momento perfecto en las vidas de ambos. Yo estaba grabando In The Heights y él estaba en Nueva York también para una convención de baile. Estábamos muy enfocados en nosotros mismos. Las mamás siempre te dicen: 'Tu amor llegará cuando menos lo esperas, no lo busques' y así fue. Es maravilloso en este momento tener a alguien que te entiende y está ahí para ti.

¿Quieres casarte, ser mamá? ¿Qué más desea tu corazón?