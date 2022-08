Tras una larga ausencia, Les Luthiers regresa a Estados Unidos Les Luthiers, la icónico agrupación humorística musical argentina, está de regreso en los escenarios internacionales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 1967, se llevó a cabo la primera formación del grupo humorístico-musical conocido como Les Luthiers. A lo largo de los años, los miembros que salen se suplen con nuevos integrantes y ahora han cumplido 53 años de trayectoria profesional. Como muchos otros artistas debieron parar a causa de la pandemia y ahora regresan para dar a conocer su espectáculo Gran Reserva al público estadounidense. "Hace muchos años ya que fuimos por última vez en los Estados Unidos, si no me equivoco fue en el 2004", mencionó Horacio Tato Turano, uno de los integrantes de Les Luthiers, a People en Español. "A pesar de tantos años, y de la pandemia, el volver a trabajar y tener esta oportunidad de registrar a Estados Unidos representa un desafío porque siempre está el cómo nos van a recibir las nuevas generaciones, que no nos conocen, o que nos han conocido a través de los videos. Estamos siempre confiados de nuestro trabajo, pero siempre está la expectativa de cómo se va a sentir un público que hace tanto tiempo no nos ve en directo. Creemos que la van a pasar muy bien". Para este espectáculo, la agrupación ha creado un show "que le llamamos antología"; donde hay una "selección de viejas piezas de distintos espectáculos anteriores"; sin embargo, Gran reserva, "como todas las anteriores antologías, tiene una entidad propia que hace que sea un espectáculo totalmente novedoso para el que ha haya visto alguna de esas piezas" y tendrá el sello que les ha permitido obtener reconocimientos de la talla del Princesa de Asturias y el Grammy Latino. "Hay obras de 1980, 1990 que para nosotros son muy fuertes, muy directas, que a la gente le van a gustar seguramente porque son del arcón de nuestro material. Tenemos alrededor de 170 y tantas piezas u obras, como les llamamos, que son los pequeños sketches con música. Entonces es una selección de lo mejor lo que constituye este espectáculo", explicó. "Pero lo que el público va a ver no es simplemente un recital de viejas canciones, va a ver un espectáculo de sí mismo ordenado y organizado de manera tal que, esas viejas obras, se convirtieron en un espectáculo por sí mismo". Les Luthiers Credit: Cortesía: Les Luthiers SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, las nuevas generaciones han podido conocer a esta icónica agrupación a través de las redes sociales, Turano considera que lo mejor es ver el espectáculo el vivo y en todo color. "Si bien tenemos que estar a tono con la modernidad, que implica estar en las redes y que nuestros videos institucionales de cada uno de nuestros espectáculos estén en ellas y nos reconozcan por ahí, creemos y sabemos que la experiencia de Les Luthiers en directo es totalmente diferente", advirtió. "Es la mejor forma de mostrar nuestro espectáculo, cuando nos ven con el clima del teatro, con el contagio de la risa de quien tiene sentado a su lado, con ver nuestras expresiones y muecas", agregó. "La experiencia de vernos en teatro en mucho más jugosa. Es un producto único, sabemos que nuestro humor es diferente y acompañado por la música, que nos exigimos que sea perfecta". Horacio Tato Turano dio a conocer que Les Luthiers ya prepara un nuevo espectáculo. Mientras tanto, Gran Reserva se presenta en Miami el próximo 7 de agosto. "Es un reto y una responsabilidad muy grande para con la cultura de nuestro país. Porque nosotros, por más que hacemos humor, estamos representando a nuestro país con un producto que intentamos que ponga a Argentina en un lugar alto. Por la exigencia que ponemos al nuestro trabajo el producto es de alta calidad. Nosotros sabemos que somos embajadores de nuestra cultura a través de nuestro humor y nuestra música", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tras una larga ausencia, Les Luthiers regresa a Estados Unidos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.