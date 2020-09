Leonel García rescata un tema inédito de un gran compositor mexicano Leonel García decide realizar un homenaje a grandes compositores mexicanos en su nuevo disco; el cual, logra hacer un diálogo intergeneracional. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el disco Amor pasado, Leonel García rinde tributo a los grandes compositores mexicanos, cuyas canciones ahora son clásicos de todos los tiempos; además, logró algo sorprendente al rescatar una sencillo inédito, “Mala” del icónico y reconocido cantautor José Alfredo Jiménez. “En la editora me dijeron que ellos tenían el catálogo de José Alfredo Jiménez”, relató García a People en Español. “[Le comentaron] ‘dentro de este catálogo existen algunas letras que no tienen música, que tenemos en nuestro poder con los derechos para poder usarlas’. Me preguntaron ‘¿te interesaría verlas, a ver si algo te inspira?’. Decidí que sí. Dentro de estas letras me encontré esta [‘Mala’] que estaba bastante terminada, bastante clara. Entonces, con todo el respeto y el nervio del mundo me dediqué a componer la música e intervenir esta obra, y darle un poco vida”. RELACIONADO: 10 minutos con Leonel García, máximo nominado a los Grammy Latino Image zoom Mezcalent Además de este tema, el cantante incluyó once canciones más de autores como Cuco Sánchez, Fernando Z. Maldonado, Tomás Méndez, entre otros. Y para imprimir un sello especial, realizó duetos únicamente con mujeres de la talla de Natalia Lafourcade, Cyrille Aimée, ILe, María Toledo, Melissa Robles y Eleni Arapoglou. “Trabajar con mujeres me encanta. Es una experiencia muy bella a nivel emocional, son artistas, normalmente, muy detallistas, muy entregadas a la interpretación y a la cuestión emocional. Me encanta, me siento muy identificado con ellas en la manera en la abordan la cuestión de la voz”, explicó. “Creo que el equilibrio de la voz masculina con la femenina siempre es algo muy agradable”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Paloma querida”, “Cielo rojo”, “La media vuelta”, “Hermoso cariño”, “Cuando sale la luna”, entre otras canciones, forman parte de esta propuesta musical. Con estas versiones, el cantautor pretende “poner en el spot este repertorio tan hermoso“ y hacer “un diálogo intergeneracional” entre personas de todas la edades. Por ello, para Leonel García este disco es algo completamente distinto a la oferta musical de los géneros actuales. “Es algo que sentí que tenía que hacer dentro de mi carrera; dejar este disco hecho como una aportación, un homenaje a la música de mi propio país”, mencionó. “No sé si se da una competencia. La música urbana y este tipo de discos creo que están en mundos muy distintos que ni siquiera se tocan“. El disco completo de Amor pasado ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Close Share options

Close View image Leonel García rescata un tema inédito de un gran compositor mexicano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.