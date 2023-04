Leonardo y Andrea García se pronuncian ante la muerte de su padre Andrés García Tras el fallecimiento de Andrés García resurgió la relación complicada con sus hijos. Ahora, dos de ellos, Leonardo y Andrea, reaccionan ante el deceso de su padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La complicada relación entre Andrés García y sus hijos Andrés, Leonardo y Andrea muy complicada; de hecho, el propio actor reconocido su responsabilidad en ello. De hecho, antes de su muerte difícilmente los veía y con la última no tenía comunicación alguna desde hace años. A su muerte, el segundo asistió al funeral y habló al respecto. "Venimos aquí a despedirnos y nos despedimos en paz. Vaya, por fin descansa en paz. Tengo entendido que se fue en paz. Medio puso a jalonear, de repente se quedó tranquilo y [se fue] sin tanto problema", reveló Leonardo García a los medios de comunicación. "En alguna forma sí [me hubiera gustado que fuera diferente]. Pero él era así en su forma de ser, así lo quisimos, así nos aceptamos mutuamente y en el fondo si nos queríamos mucho". El actor dio detalles de lo ocurrido con sus hermanos. "Hablé ayer con mi hermano Andrés, está en Miami, entonces, no podía venirse tan rápido", explicó. "Con Andrea no he hablado, no sé nada de ella. Me mandó un mensaje hace unas semana, me preguntó '¿oye, ya se murió papá?', le dije 'que tenga entendido no; que sepa no'". Leonardo se niega a hablar de asuntos de la herencia y considera que la muerte de su padre le va a permitir descansar. "El jefe ya había disfrutado mucho, estaba sufriendo", concluyó. Andres Garcia, Andrea Garcia y Leonardo Garcia Andres Garcia, Andrea Garcia y Leonardo Garcia | Credit: Medios y Media/Getty Images; Paul Archuleta/Getty Images; Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Andrea García, quien no asistió a los servicios funerarios le dedicó un mensaje al histrión. "Gracias por las memorias, gracias por todo lo aprendido, espero que las playas de Acapulco, que tanto amabas, sean más hermosas allá arriba. Descansa en paz papá", mencionó en su cuenta de Instagram. Los funerales de Andrés García se llevaron a cabo en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en México, donde vivió durante muchos años.

