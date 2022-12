Leonardo García rompe el silencio sobre la situación de su padre Andrés García Por primera vez, Leonardo García se pronuncia de viva voz sobre la situación por la que su padre Andrés García atraviesa tras estar muy enfermo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Leonardo García dio a conocer un comunicado donde explica las razones por las que no ha estado cerca de su padre Andrés García; en aquella ocasión mencionó que la esposa de este último, Margarita Portillo, lo estaba exponiendo en demasía sobre cuestiones personales. La señora realizó una serie de señalamientos en contra del hijo de marido, quien ahora revela cuál es la situación del protagonista de la película Pedro Navajas. "A veces sí [lo cuida Margarita Portillo], a veces no. Se pelean y luego se dejan de ver. Después, le habla a mi mamá y a mí para que lo vayamos a ver, y es a todo dar. Cuando luego se va con ella, de repente, se transforma y es como si estuviera en contra de nosotros", explicó Leonardo al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "¿Qué harían ustedes si su papá les pide ayuda, van y lo ayudan. Su carácter es fuerte, lo sabemos, explosivo. Pero es mi papá y, de alguna forma, hay que entenderlo y estamos en lo que se pueda ayudar". De acuerdo con el hijo menor del famoso, le explicó que pese a tener una propiedad valuada en 60 millones de pesos (3.1 millones de dólares, aproximadamente); sin embargo, no hay dinero para el cuidado de su papá. "Es lo que a mí no me cuadra", advirtió. "¿Por qué mi comunicado?", mencionó. "Justamente, hace unos cinco meses, más o menos, fuimos mi novia y yo a ver a mi papá. Me dijo que Andrés López Portillo, el hijo de Margarita, ya había vendido el castillo [una propiedad en la Ciudad de México que parece castillo]. Me dice '¿cómo ves que Andrés vendió el castillo? Hace un mes no me contesta y no me ha mandado dinero?'". Leonardo Garcia y Andres Garcia Credit: Medios y Media/Getty Images; JC Olivera/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leonardo García está preocupado por Andrés García no cuenta con recursos para atenderse y está siendo presa de carencias "cuándo lo necesita" y tiene dinero por lo tanto, quiere "que se haga un fideicomiso" de esos recursos. Considera que Margarita Portillo "siempre está tratando de quitarnos del mapa a Roberto [Palazuelos], a mi mamá y a mí", cuando sólo han buscado ayudarlo. "No estoy hablando mal de nadie; no he insultado a nadie", continuó. "Simplemente digo que mi papá fue un hombre muy trabajador que tiene sus propiedades. De hecho, a mí me las ofreció hace muchos años y le dije 'papá te lo agradezco, pero quédatelo tú, todavía soy joven y puedo trabajar. El día de mañana si hace falta venderlo, quédatelo tú'. Él luego dijo que lo desprecié, pero no es cierto, creo que obré como un buen hijo".

