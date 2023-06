Leonardo García rompe el silencio sobre la herencia de su padre Andrés García Tras una gran polémica desatada por la lectura del testamento de Andrés García, su hijo menor, Leonardo, se pronuncia al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andres Garcia y Leonardo Garcia Andres Garcia y Leonardo Garcia | Credit: Mezcalent.com (2) En medio de una gran polémica, hace unos días, se llevó a cabo la lectura del último testamento de Andrés García, quien falleció el 4 de abril de 2023 a los 81 años. Así, la que fuera la última pareja sentimental del actor, Margarita Portillo, quedó como albacea y con el 25 por ciento de los bienes, mientras su hijo Andrés Portillo y Rosa García, hermana del famoso recibieron otra parte igual. En cuando a la familia directa del protagonista de la película Pedro Navaja, su primogénito Andrés también recibió el 25 por ciento, mientras Sandy Vale, la que se dice es legalmente su única esposa y Leonardo, el vástago menor, se quedaron con una parte del departamento que esta habita en Guerrero, México. Portillo ha hecho una serie de declaraciones para asegurar que su matrimonio con Andrés es válido, al tiempo que ha dado a conocer información íntima como que el nacimiento de Leonardo fue fuera del matrimonio con Vale, entre otras cosas. Ante ello, este decidió romper el silencio sobre lo que opina de la herencia de su padre. "Roberto [Palazuelos] papá y Roberto [Palazuelos] chico son nuestros abogados", confirmó Leonardo García al programa mexicano de televisión Ventaneando TV Azteca. "En esas andan [mi madre Sandy Vale y mi hermano Andrés], creo que tienen que checar lo del testamento y tengo entendido que sí [van a impugnarlo]". El actor quiso aclarar algunos detalles al respecto. "A mí me desgasta este tipo de cosas. Los voy a apoyar, obviamente, es mi familia; me llevó muy bien con mi mamá con mi hermano", advirtió. "Ese departamento es de mi mamá. Realmente [mi papá] no nos lo dejó ni a mí, ni a mi hermano; es de mi mamá y se compró de la casa donde vivíamos juntos en San Jerónimo [Ciudad de México]. Mi abuelo fue el que compró esa casa y, prácticamente, viene del dinero de la familia de mi mamá. Que se pusiera nombre de mi papá fue decisión de ellos, eso fue hace treinta años y, bueno, por lo menos se obró bien en algo", aclaró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a las declaraciones de Margarita Portillo sobre su nacimiento y que sus hijos le pedían dinero a su padre, Leonardo García quiso zanjar las cosas de una vez por todas. "No me voy a rebajar a esos niveles, sinceramente, si [Margarita Portillo] tiene algún coraje es problema de ella. La forma en la que se expresa de nosotros, no hay un nivel. Ella no tenia porqué haber hablado así, tan burdo y tan feo", enfatizó. "Hice 15 telenovelas como protagónico , trabajé con Anthony Hopkins; soy empresario, tengo una inmobiliaria. La gente misma lo sabe, dice '¿de qué está hablando?'. He trabajado toda mi vida". Leonardo García también aclaró que cuidó de Andrés García y mantenían una buena relación; advirtió que quiere dejar atrás cualquier especulación."Cuando salió [del hospital] que no querían atenderlo su disque mujer y su hermana. Me llevé a mi papá las tres veces que salió del hospital que ellas no quisieron o cuidarlo o no podían", comentó. "La verdad estoy en paz, siempre me llevé bien. En fin, la vida sigue y no meterme en chismes de verdulería".

