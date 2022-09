Leonardo García se pronuncia sobre el anuncio de muerte de su padre Andrés García Los anuncios de Andrés García asegurando que le quedan pocos días de vida, han ocasionado la preocupación de su familia. Leonardo García, uno de sus hijos, habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Andrés García asegura que está al borde de la muerte; incluso, aseguró que está viviendo sus últimos días de vida. El actor señala que la cirrosis que padece le ha ocasionado importantes estragos en la salud y se le puede apreciar muy delgado. Ante ello, Leonardo García, uno de sus hijos fue cuestionado sobre lo que ocurre con su padre. "Nos ha alarmado a todos. Cuando se pone mal, obviamente no me gusta verlo mal", advirtió Leonardo García a los medios de comunicación. "Cuando puedo y él quiere, voy con mucho gusto, pero su carácter es fuerte y a veces no quiere". Respecto a los rumores que aseguran Margarita, la actual esposa de su padre, está alejando al protagonista de la película Pedro Navajas de sus hijos, el modelo fue tajante al desestimar ese tipo de rumores; incluyendo los relacionados con la herencia. "De los chismes de este tipo, me alejo. Soy actor y sé lo que hago. No me meto en los chismes amarillistas, en el que él dijo, no dijo", enfatizó. "Un día dice que sí, otro día dice que no. Un día 'La herencia es para uno, la herencia es para otro'. A mí no me importa, yo tengo mis cosas y estoy enfocado en mi trabajo". Andres Garcia y Leonardo Garcia Andres Garcia y Leonardo Garcia | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leonardo García considera "que en todas las relaciones familiares siempre hay algo que perdonar"; así que con su padre Andrés García no es la excepción. Concluyó dejando clara la relación con otros de sus familiares y enviando un mensaje a su progenitor. "Me llevó muy bien con Andrea, me llevó muy bien con mi hermano Andrés y me llevó muy bien con [Roberto] Palazuelos también; todos crecimos juntos y todos somos muy buenos amigos", mencionó. "Bendiciones jefe [padre], espero que te recuperes y siempre [te deseo] lo mejor".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Leonardo García se pronuncia sobre el anuncio de muerte de su padre Andrés García

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.