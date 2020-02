¿Qué opina Leonardo García de que sea Gabriel Soto y no él quien dé vida a su padre Andrés García en bioserie? Leonardo García reaccionó a las declaraciones de su padre Andrés García, quien dio a conocer que le gustaría que fuera Gabriel Soto y no su hijo el encargado de interpretarlo en su serie biográfica. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días, Andrés García dio a conocer que se encuentra en los preparativos de su serie biográfica, cuyo título sería La última leyenda; lo que sorprendió es que el actor mencionó que le gustaría que fuera Gabriel Soto el encargado de interpretarlo en su época de juventud porque considera que tiene un encanto similar al suyo en aquella etapa de su vida. ¿Qué opina al respecto su hijo Leonardo García, quien también es histrión? “Al que él [Andrés García] quiera, a mí me da igual”, expresó Leonardo García a los medios de comunicación. “Somos actores y el que quiera hacerlo [refiriéndose a Gabriel Soto], como sea; no pasa nada”. Image zoom RELACIONADO: Andrés García apenas puede moverse y caminar Respecto a la posibilidad de que el protagonista de la telenovela Se busca un hombre tenga una participación en la bioserie, aseguró que lo ha platicado en diversas ocasiones con su padre, pero aún no hay nada concreto. “Yo encantado, si él quiere bien, pues luego nos enojamos y luego me dice ‘ya no quiero, sí quiero’”, confesó. “‘Ahí estamos a la orden para lo que quieras jefe [papá]’”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leonardo García aseguró que el protagonista de la película Pedro Navaja tiene cosas muy importantes y fuertes que revelar en la historia televisiva sobre su vida. Asegura que su padre no pretende ocultar nada y va a decir toda la verdad sobre las experiencias vividas porque “hay mucha tela de dónde cortar”. Incluso, está convencido de que Andrés García sí hablará de algún pasaje relacionado con Luis Miguel porque “fue su padrino, seguramente algo sacará”. “Nos hemos sentado a platicar y tiene unas anécdotas increíbles. La verdad ya tiene que sacarla [la bioserie]”, mencionó. “Él no tiene pelos en la lengua, él sí va a decir todo”. Advertisement

