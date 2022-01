Leonardo DiCaprio en la playa con su novia de 24 años y más fotos de famosos. ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Leonardo DiCaprio And Camila Morrone Put On A Loved Up Display In St Barts Credit: Photo © 2022 Eliot Press/The Grosby Group Además: Shakira en Walt Disney World, Cristian Castro disfrutando con amigos en Punta del Este, María Celeste envía emotivo mensaje de cumpleaños a su hija Lara y más fotos imperdibles de los famosos. Empezar galería Enamorados Leonardo DiCaprio And Camila Morrone Put On A Loved Up Display In St Barts Credit: Photo © 2022 Eliot Press/The Grosby Group Jugando como niños se dejaron ver Leonardo DiCaprio y su novia Camila Morrone en una playa paradisíaca en St Barts. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Mágica diversión Shakira Visits Walt Disney World Credit: David Roark, photographer La cantante colombiana Shakira se tomó un descanso de su apretada agenda laboral para disfrutar de unas vacaciones familiares en el Walt Disney World Resort. 2 de 7 Ver Todo Entre amigos Cristian Castro Sale A Comer Con Amigos En Punta Del Este Credit: Photo © 2022 RS Fotos/The Grosby Group A juzgar por su rostro, el cantante Cristian Castro se divirtió a lo grande en un restaurante en Punta del Este, junto a sus amigos, entre ellos el cantante Maxi Pardo. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Tras bastidores Danilo Carrera y Anette Michel en una escena de la telenovela "Contigo Sí Credit: mezcalent Danilo Carrera y Anette Michel en una escena de la telenovela Contigo sí, producción de Ignacio Sada que se transmite de lunes a viernes por Las Estrellas en México y próximamente por Univision en Estados Unidos. 4 de 7 Ver Todo ¿Nuevo proyecto? Ben Affleck Tests Out Camera Equipment during Studio Visit in Los Angeles Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El actor Ben Affleck llegando a un estudio de grabación en Los Ángeles con cámara en mano. 5 de 7 Ver Todo Noche de baloncesto Christina Aguilera and Boyfriend Matthew Rutler Arrive at the Lakers Game Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Luciendo una cabellera larga y rubia, la cantante Christina Aguilera y su pareja Matthew Rutler fueron fotografiados llegando a un partido de baloncesto en Los Ángeles. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Feliz cumpleaños! maria celeste arraras cumpleanos 21 hija Credit: maria celeste arraras IG Con esta linda fotografía familiar, la presentadora María Celeste Arrarás felicitó a su hija Lara por su cumpleaños número 21. "¡Felicidades hija querida! Lara, estoy muy orgullosa de la mujer en la que te haz convertido". 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

