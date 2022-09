La relación de Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid: lo que se sabe hasta el momento "Se están viendo", confirmó un allegado a la situación a PEOPLE. "No querían que nadie supiera". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid | Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images; Mark Sagliocco/Getty Images A escasos días de que se publicara una impactante foto de Leonardo DiCaprio susurrándole al oído a la top model Gigi Hadid, las cosas entre ambas celebridades siguen subiendo de temperatura. O al menos así lo indican distintas fuentes que han hablado en exclusiva con PEOPLE para asegurar que el actor, recientemente soltero ganador se ha prendado de la ex de Zayn Malik. "Se están viendo", confirmó un allegado a la situación a PEOPLE. "No querían que nadie supiese". "[Ambos] convivían en los mismos círculos y se veían en eventos, clubes, restaurantes y reuniones", afirmó un insider del mundo cinematográfico sobre la relación existente entre el actor de 47 años y la modelo de 25 y madre de la adorable Khai Hadid Malik, de 2 años, fruto de su relación de cinco años con el exintegrante de One Direction. DiCaprio "está prendado de Gigi", afirma otra fuente del mundo del entretenimiento. La naciente relación vendría a confirmar el perfil de bellezas que el actor acostumbra conquistar, como Giselle Bündchen, Blake Lively y Bar Rafaeli, entre otras tantas. "Lo que realmente le gusta a él es que [Gigi] tiene una vida, tiene una hija, es madura. Realmente quiere estar con alguien que comparta con él las buenas causas que le interesas y sus opiniones políticas". Leonardo DiCaprio y su ex, la modelo de sangre argentina Camila Morrone, captados en enero pasado en las aguas caribeñas de Saint Barthelemy. El pasado 30 de agosto PEOPLE confirmó la noticia de su ruptura amorosa de la pareja que permaneció unida por cuatro años. Leonardo DiCaprio And Camila Morrone Put On A Loved Up Display In St Barts Credit: Photo © 2022 Eliot Press/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero ¡ojo! que algunos son de una opinión distinta al afirmar que del romance que DiCaprio tuvo con Camila Morrone aún no está muerto del todo. "No estoy seguro de que él y Camila han terminado completamente, ese fue un romance largo", afirma una fuente a PEOPLE. "Leo no ha salido hace tanto de la relación con Camila como para meterse de cabeza a nada nuevo [en términos de romances]". Solo el tiempo dirá.

