Leonardo DiCaprio dona millones al pueblo de Ucrania. ¿Qué otros famosos han mostrado su solidaridad? El actor Leonardo DiCaprio donó $10 millones para ayudar a los ucranianos desplazados por la invasión de Rusia. Otros famosos también han mostrado su solidaridad a Ucrania durante esta crisis humanitaria. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La invasión de Rusia a Ucrania ha afectado las vidas de un sinfín de familias ucranianas que huyen de las bombas y la destrucción en su país. Varios líderes políticos y celebridades han mostrado su desacuerdo con las violentas tácticas del presidente ruso Vladimir Putin, pidiendo un alto al fuego. Leonardo DiCaprio no se quedó de brazos cruzados al ver el sufrimiento de los refugiados ucranianos que han huído de la violencia. El protagonista de Titanic, Inception y The Wolf of Wall Street donó $10 millones de dólares a diversas organizaciones sin fines de lucro que ayudan al pueblo ucraniano durante esta crisis humanitaria. "Leo ha hecho en privado varias donaciones a grupos humanitarios, CARE, IRC, UNHCR y Save the Children, todas dirigidas a Ucrania. (...) Él está con Ucrania y continuará apoyando", reveló a PEOPLE una fuente cercana al actor de 47 años. El ganador del premio Óscar y filántropo seguirá apoyando a "los grupos humanitarios que están ayudando al pueblo de Ucrania", aseguró esta fuente. Otras estrellas de Hollywood como Blake Lively, Ryan Reynolds, Mila Kunis y Ashton Kutcher también han mostrado su solidaridad con los ucranianos devastados por esta guerra, reporta Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leonardo DiCaprio Credit: (Mike Coppola/Getty Images) La actriz Blake Lively y su esposo, el actor Ryan Reynolds, revelaron que donarían hasta un millón de dólares a la organización USA for UNHCR, motivando a sus seguidores también a donar. Ucrania Credit: (Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images) Otra pareja que ha mostrado su compromiso a esta causa son los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis, quienes donaron $3 millones a los ucranianos desplazados por la violencia y la destrucción de sus hogares. Ucrania Credit: (Andrea Carrubba/Anadolu Agency via Getty Images) "Siempre me he sentido una americana orgullosa, pero hoy más que nunca me siento orgullosa de ser ucraniana", dijo la actriz, que nació en Ucrania y vive desde los 8 años en Estados Unidos.

