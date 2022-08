Leonardo Di Caprio y Camila Morrone terminaron El romance entre la modelo de sangre argentina y el ganador al Oscar ha llegado a su fin después de cuatro años, aseguraron fuentes a PEOPLE. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leonardo DiCaprio y Camila Marrone Credit: Backgrid/The Grosby Group El romance entre el actor Leonardio DiCaprio y la modelo de sangre argentina Camila Morrone ha terminado. Así aseguran fuentes a PEOPLE sobre la parejita —él de 47 años, ella de 25— que llevaba cuatro años de aparentemente candente romance. La relación de la también actriz con el actor estrella de The Revenant, The Departed y muchas cintas más comenzó en el 2018. El runrún se avivó cuando cuando ambos ocuparon asiento en primera fila durante la entrega de los premios Oscar de ese año. La pareja, que pocas veces desfiló lado a lado en una alfombra roja pero que era frecuentemente avistada paseando en yate o por la playa, se conoció durante un paseo por Aspen, Colorado,. En julio del año siguiente fuentes aseguraron a PEOPLE que la relación "definitivamente no era casual" llegando a asegurar que el actor había presentado a la modelo "con sus padres". Muchos esperaban que la espigada chica fuera la afortunada mujer que hiciera sentar cabeza al millonario soltero empedernido por cuyos brazos han desfilado grandes bellezas, como la exmodelo Giselle Bündchen y la actriz Blake Lively, entre muchas otras. Camila Morrone Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Curiosamente en el 2019 un post bastante popular de la plataforma Reddit mostraba una gráfica que mostraba cómo la edad límite de las novias de DiCaprio iba incrementando con los años. Tabloides británicos insistían en el curioso dato de que el actor nunca ha salido con una mujer mayor a los 25 años. Curiosamente, Camila Morrone alcanzó dicha cifra el pasado 16 de junio. ¿Coincidencia?

