Leonardo de Lozanne rompe el silencio sobre su divorcio de Sandra Echeverría: "Es triste" Tras un largo silencio, Leonardo de Lozanne habla por primera vez de la separación definitiva de Sandra Echeverría, con quien procreó un hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Sandra Echeverría confesó que estaba en proceso de divorcio de Leonardo de Lozanne, con quien estuvo casada por once años y tienen un hijo. La actriz abrió su corazón y dio a conocer lo difícil resultaba esta separación; así como los motivos que llevaron a la pareja a tomar esta decisión. "En realidad estoy tratando de mantenerlo muy para nosotros porque es un tema realmente muy personal. Estamos pasando por un momento muy complicado, muy difícil", comentó a finales de noviembre. Durante este tiempo, el cantante había evitado hablar del tema; incluso, se alejaba de la prensa cuando acudía a eventos públicos. Ahora, habla por primera vez sobre esta situación familiar; la cual, si bien la considera complicada, debe lidiar con ella. "Me separé, con un divorcio este año. Sandra lo platicó con mucha elocuencia en todos lados y es una nueva etapa personal para mí", mencionó Lozanne al programa mexicano de televisión Peloteando desde Qatar (Claro TV) "Es una nueva oportunidad para crecer, sobre todo cuando lo haces con amor y cuando hay niños de por medio. Aunque es difícil, es triste y hemos pasado por momentos duros, cuando sabes que es lo correcto, aunque en el momento duela, sabes en el fondo que en el futuro todo va a estar mucho mejor". Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverria Credit: JC Olivera/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leonardo de Lozanne había estado casado en una primera ocasión, durante seis años, con Gabriela Cuevas; ambos procrearon dos hijos, Bruno y Alexis. Con Sandra Echeverría tiene un niño más de nombre Andrés. Ambos famosos han asegurado que la ruptura se dio en los mejores términos y cada quien seguirá con su vida.

