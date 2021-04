Leonardo Aguilar conmueve con homenaje a su abuelita fallecida… ¡Sobre su propia piel! El impactante tatuaje del hijo de Pepe Aguilar con el rostro de la recientemente fallecida Flor Sylvestre, causó conmoción y le hizo llorar... ¿Ya lo viste? Aquí te lo mostramos. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Toda una obra de arte! El hijo de Pepe Aguilar, Leonardo, estuvo siempre muy unido a su abuelita, y hoy sorprendió a sus seguidores con un espectacular retrato de la artista, grabado para siempre en su piel con un exquisito tatuaje, para rendir homenaje a la recientemente fallecida Flor Sylvestre. Mientras que su hermana arrasa con su nuevo sencillo, Leonardo mostró su tatuaje en redes: "¡Ahora si!", escribió el joven intérprete desde sus redes. "Les quiero enseñar mi primer tatuaje. Esto significa muchísimo para mi. Sé que saben lo grande que es mi abuelita Flor para mí y cuánto la amo", podía leerse en su cuenta de Instagram. El hijo de Pepe Aguilar reconoce que se emocionó al verlo terminado: "En mi cuarto, después de terminar la pieza, se me volvieron a salir las lágrimas al verlo. Le quiero agradecer INFINITAMENTE a Chuey Quintanar por esta obra de arte que llevaré por siempre conmigo", dijo alabando la obra del artífice del tatuaje. Leonardo Aguilar afirmó que le llevó ni más ni menos que nueve horas el realizar su precioso tatuaje, cargado de un valor sentimental invaluable, y agradeció a su papá el haberle presentado a todo el equipo que lo hizo posible. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mamá de Pepe Aguilar, Flor Sylvestre, falleció a los 90 años el pasado mes de noviembre por causas naturales en el rancho El Soyate, en Zacatecas, México. "Yo tenía una relación muy buena con mi madre... Nos divertíamos mucho mi madre y yo, era muy chistosa, y duele, duele profundo. Los ojos menos ahora se los puedo enseñar después de estar llorando tres días" confesó el intérprete de "Prometiste", visiblemente emocionado tres días después de la triste pérdida.

