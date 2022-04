Leonardo Aguilar sale en defensa de su hermana Ángela tras la polémica: "No es la primera vez que pasa" "Yo adoro y quiero a Ángela con todo mi corazón", dijo Leonardo Aguilar a Despierta América tras la polémica que se formó con las fotos de la joven cantante besándose con un hombre mucho mayor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada día van saliendo a las reacciones de los Aguilar sobre el revuelo desatado luego de que la menor de la dinastía, Ángela Aguilar, se viera envuelta en una polémica por las imágenes filtradas con su supuesto novio Gussy Lau. ¡Ahora es su hermano quien ha salido en su defensa! "Yo adoro y quiero a Ángela con todo mi corazón", dijo Leonardo Aguilar en declaraciones a Despierta América (Univision). "Yo siempre voy a estar del lado de mi familia, siempre voy a querer lo mejor para ella. Sea cual sea la decisión que tome, yo quiero que ella esté bien", añadió. Leonardo Aguilar Ángela Aguilar Credit: Instagram/ Ángela Aguilar Leonardo reiteró además que siempre respalda a su hermana. "Siempre soy equipo Ángela, desde antes de esto, después de esto, durante, siempre voy a estar al lado de Ángela". Según él, esta no es la primera vez que entre los Aguilar se desata algún tipo de polémica, pero sí la primera vez que trasciende a la esfera pública. "Es la primera vez que ustedes se enteran de algo así, pero no es la primera vez que pasa en la familia, sino que simplemente se ha manejado del lado personal", aseguró. AngelayLeonardoAguilar08 Credit: Mezcalent Sobre Gussy Lau, el compositor de 33 años que apareció besándose con su hermana en un video difundido en Internet y con quien la familia ha trabajado, no quiso entrar en valoraciones. "Una cosa es el trabajo que hice con él como compositor y lo que sea que haya pasado después. "Escribí muchísimas canciones con él, pero ese es el lado de trabajo y no tiene nada que ver con lo personal", apuntó. Angela Aguilar Credit: Rodrigo Varela/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A su llega el miércoles a Nueva York con su padre Pepe Aguilar, Ángela agradeció a quienes la han apoyado en este tiempo. "Los quiero más, y estoy muy feliz y agradecida. Estoy lista para lo que sigue este año, seguir sacando música y les agradezco por el apoyo", dijo al show El gordo y la flaca (Univision). Su padre aseguró que en su momento hablará de lo sucedido. "No voy a hacer esta situación más grande de lo que es, la verdad, en su momento si hay que hablar, hablaremos", señaló. "Cuando tenga algo de qué hablar, que muy probablemente sí haya, ya me conocen, y saben que yo amo y adoro a mi familia, y la voy a defender siempre, pero esperémonos tantito".

