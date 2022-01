Conoce al nuevo presentador de noticias de Univision ¿Quién es León Krauze y qué programa presentará en Univision? Conoce más al nuevo presentador de noticias de la cadena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leon-Krauze_Patricia-Janiot Credit: Credit: David Maris, Univision Noticias Univision anunció que el periodista mexicano León Krauze comenzará el 24 de enero de 2022 un nuevo rol. Krauze será copresentador de Noticiero Univision Edición Nocturna, junto a Patricia Janiot. Anteriormente, Krauze fue presentador principal en KMEX Univision 34 en Los Ángeles. El comunicador ha cubierto importantes noticias en la política estadounidense, la inmigración y otros temas que afectan a la comunidad hispana en Estados Unidos. "Hacer periodismo en Los Ángeles y servir a la extraordinaria comunidad hispana del Sur de California en Univision 34 durante estos 10 años ha sido el mayor privilegio de mi carrera como periodista. La televisión local en el mercado más importante del país me ha dejado muchas lecciones y emociones. Me ilusiona incorporarme ahora al gran equipo nacional de noticias de Univision y poder trabajar con una profesional consumada como Patricia Janiot", dijo León Krauze. "Tanto el equipo de Noticias de la Cadena Univision como Patricia han enfocado siempre sus reportajes con dedicación y profesionalismo a la que es, sin duda, la comunidad más vibrante y dinámica de los Estados Unidos. Mi compromiso es el mismo: dar voz a la comunidad hispana y trabajar de manera incansable en busca de la noticia", añadió. "Extrañaré mucho Los Ángeles y me voy lleno de agradecimiento y amor", añadió el periodista en una publicación en Instagram. "Gracias a todos y cada uno de ustedes por el apoyo en esta década de trabajo. Vendrán años buenos y exigentes. A trabajar ahora con humildad y fuerza". El presentador está en proceso de mudarse con su esposa y sus tres hijos de Santa Mónica, California a Miami, Florida, para emprender este nuevo reto laboral. "La incorporación de León Krauze a nuestro destacado equipo de Noticias de la Cadena Univision fortalece exponencialmente nuestra capacidad de informar y servir a la comunidad hispana. Estamos encantados de que se una a la célebre Patricia Janiot en uno de nuestros noticieros más vistos", dijo Leopoldo Gómez, presidente de Univision Noticias. "El compromiso inquebrantable de León con la excelencia periodística, su inigualable comprensión de la comunidad hispana y su estrecha relación con nuestras audiencias son indiscutibles y nos ayudarán a asegurarnos de estar siempre a su lado, dándoles una voz y brindándoles las noticias y la información que necesitan para tomar sus decisiones diarias." SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Univision Credit: (Mario Tama/Getty Images) Comenzó su carrera como periodista deportivo, enfocándose en el fútbol, y ha escrito varios libros. Es novelista de fantasía y literatura infantil. Krauze también presenta Epicentro, un podcast de noticias semanal para Univision Noticias, y es columnista semanal de El Universal de México y de la sección de Opiniones Globales de The Washington Post. Ha ganado nueve premios Emmy, dos Golden Mics y un premio Edward R. Murrow, entre otros reconocimientos.

