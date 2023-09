Leo Messi compra mansión en el Sur de la Florida: este es su nuevo hogar El futbolista Lionel Messi compra millonaria mansión en el Sur de la Florida, donde vivirá con su esposa y sus hijos. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo se están adaptando a su nueva vida en Florida junto a sus hijos. El futbolista argentino recién compró una mansión en Fort Lauderdale, con vista al mar, reporta The Real Deal. La propiedad tiene 10,500 pies cuadrados y ocho habitaciones y fue vendida por $10.8 millones. La lujosa residencia está en el exclusivo vecindario de Bay Colony. El deportista se unió al equipo de Inter Miami en julio y este sería su nuevo hogar. La casa tiene una piscina con vista a la bahía, un gimnasio y spa, dos muelles y una cocina estilo italiano. La pareja compartirá este acogedor espacio con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lionel Messi Antonella Roccuzzo Credit: Lionel Hahn/Getty Images El futbolista también es dueño de tres lujosos condominios en Sunny Isles, Florida. Su nueva casa está muy cerca de Drive Pink Stadium, donde entrena su equipo.

