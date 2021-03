Tras su éxito en La doña, Leo Deluglio triunfa a nivel mundial con protagónico en serie de tv Leo Deluglio está en los cuernos de la luna gracias a ser el protagonista juvenil de ¿Quién mató a Sara?. “Siento que he logrado algo muy importante” Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de interpretar el personaje de Diego Padilla Puertas en el melodrama La doña, Leo Deluglio está llegando a 190 países gracias a ¿Quién mató a Sara?, una serie que ha sido doblada en más de ocho idiomas y que a solo unos días de su estrenó se ha posicionados en las primeras tres posiciones de diversos países en América, Europa, África y Asia. "Ser el estelar juvenil de una serie de Netflix y, número uno mundial, significa muchas cosas muy lindas para mi carrera pero sobretodo para mí como persona", mencionó a People en Español. "Uno viene de muy lejos buscando oportunidades así y no es de un día para el otro. Hay muchos aviones, horas de espera y muchos 'no' de por medio", agregó. "La gente en la calle me saluda, me abraza; me dicen que se sienten inspirados y me mandan su cariño de todos los países del mundo todos los días. La verdad que con eso sólo ya siento que he logrado algo muy importante". El también cantautor de origen argentino reveló que ocupar el rol estelar fue un asunto de casualidad porque originalmente hizo casting para otro personaje, pero cuando los directores vieron su parecido con Manolo Cardona, el protagonista adulto que interpreta el mismo rol de Alejandro Guzmán, tuvo que aprenderse una escena en poco más de un minuto; al concluirlas, "me dijeron en ese momento ¡que les había encantado!". De inmediato, "ya me hablaban como si estuviera elegido"; lo cual, sucedió. Leo Deluglio Image zoom Credit: Leo Deluglio Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Trabajar con Manolo Cardona fue una experiencia sumamente agradable. Desde el primer momento en que nos presentaron y nos dijeron 'ustedes son Alex'. Manolo es muy cariñoso y muy apasionado con lo que hace y desde el primer día empatizamos en que teníamos que lograr un trabajo de calidad y honesto", mencionó. "Es un enorme actor, pero es todavía mejor persona. Me sentí muy reflejado en su forma de ser y ver el trabajo. La verdad es que con Manolo no sólo nos parecemos físicamente también como personas, como seres humanos. Al día de hoy tenemos una linda amistad". Ante el éxito de esta primera entrega, Netflix acaba de anunciar el estreno de la segunda temporada para el próximo 19 de mayo; lo cual, también representa un motivo de satisfacción para Leo Deluglio. "Cómo actor también representa un logro demasiado importante en mi carrera, el más importante", concluyó.

