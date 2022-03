Exclusiva: Lenny Tavarez nos habla del próximo nacimiento de su primer bebé Lenny Tavarez revela cómo está viviendo, junto a su novia Natasha Nazario, los últimos momentos de esta dulce espera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 13 de septiembre de 2021, Lenny Tavárez y su pareja sentimental Natasha Nazario, quien es una reconocida bailarina nacida en Puerto Rico como su novio, dieron a conocer públicamente que están en espera de una bebé. Ahora, el cantante de 34 años habla en exclusiva de su futura paternidad. Te convertirás en padre por primera vez. ¿Cómo fue el momento cuando Natasha te dio la noticia de que estaba embarazada? Natasha se hizo las pruebas por la mañana mientras estaba durmiendo y me levantó con la noticia. La abracé y le dije que lo cogiéramos con calma y se hiciera la prueba de sangre ya que habíamos pasado por un intento fallido hace un año ¿Cómo han vivido esta última etapa de su embarazo? ¿Cómo ves a Natasha? Hemos estado enfocados en estar listos para la llegada de la bebé, compramos casa, guagua y yendo a las citas que ahora son semanales. Veo a Natasha ansiosa de la mejor forma, lista para ver a nuestra hija y empezar esta nueva etapa. NO REUSE - Lenny Tavarez y Natasha - embarazo Credit: Danielle Rodas y Landon Roos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Ya saben el nombre de la bebé? Sí. Se va a llamar Miami Zabelle. En estos últimos ocho meses, ¿qué es lo que ha cambiado en tu vida tanto personal como profesional. NO REUSE - Lenny Tavarez y Natasha - embarazo Credit: Danielle Rodas y Landon Roos Desde que me enteré que iba a ser papá cambiaron mis prioridades, ahora mi hija va primero. Todo lo hago pensando en ella, su bien y su futuro. "Natasha tiene un corazón muy puro y sencillo", Lenny Tavárez ¿Cuáles fueron las cualidades que te hicieron elegir a Natasha como la madre de tu bebé? Siempre que tocábamos el tema de tener hijos podía ver en sus ojos el amor de madre. Natasha tiene un corazón muy puro y sencillo, y sé que le va a inculcar los valores correctos, y sé que vamos a hacer un gran equipo para Miami Zabelle. NO REUSE - Lenny Tavarez y Natasha - embarazo Credit: Danielle Rodas y Landon Roos Grabaste un video haciendo un homenaje a la madre de tu hijo y cargaste una sandía durante todo el día, ¿cómo te fue durante esa jornada? ¿qué sentiste? Fue una experiencia jocosa, me la disfrute mucho. Lo más importante fue poder crear mas empatía y paciencia con Natasha, porque si cargar una sandia de 15 libras me cambió el humor en dos horas, imagínate nueve meses. NO REUSE - Lenny Tavarez y Natasha - embarazo Credit: Danielle Rodas y Landon Roos ¿Quieren más hijos? Sí; estamos pensándolo, [queremos] tener uno más si Dios lo permite. NO REUSE - Lenny Tavarez y Natasha - embarazo Credit: Danielle Rodas y Landon Roos ¿En qué proyectos profesionales te veremos durante este año? Comienza mi carrera el 24 de marzo de 2022 en flow calle y mi album musical La Era. Será en breve cuando Lenny Tavárez y Natasha Nazario tengan en brazos a su nena.

