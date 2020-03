Lennox se enfurece por falsos rumores de que Zion sufrió un derrame cerebral El cantante Lennox aseguró que Zion —del dúo Zion & Lennox— no tuvo un derrame cerebral como se ha especulado. Esto fue lo que dijo el reggaetonero. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante Lennox del dúo Zion y Lennox enfureció al escuchar el rumor de que su amigo y colega Zion había sufrido un derrame cerebral y lo aclaró todo. Zion fue ingresado en un hospital en la Ciudad de México tras sentirse mal en el vuelo al país azteca, según informó su manager Hector Colón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Instagram, Lennox compartió una foto de Zion en una cama de hospital, lleno de cables y aparatos médicos, rodeado de un doctor y una enfermera pidiendo oraciones por la salud de su gran amigo y colega. Si bien muchos de sus seguidores le mandaron a Zion buena vibra y mensajes de apoyo, algunos comenzaron a especular sobre qué le había pasado al reggaetonero. Cuando en los comentarios hablaron de un posible derrame cerebral, Lennox lo desmintió al momento. “No sean irresponsables, no es ningún derrame. No estén comentando a lo loco, al que lo diga que le pase”, escribió junto a un emoji de una carita de enojo. Los representantes de Zion han informado que están esperando los resultados de exámenes médicos. “Pedimos una cadena de oración por nuestro hermano Zion, que Dios tenga el control y que todo salga bien”, dice el mensaje que publicaron en la cuenta del dúo puertorriqueño junto a una foto de Zion hospitalizado. Sus familiares, colegas y fanáticos siguen mandándole todos sus buenos deseos y orando por su recuperación. Advertisement

