Lenin Ramírez quiere tomarse un tequila con Vicente Fernández. ¿Cuál es la razón? El joven cantante de música regional mexicana Lenin Ramírez —y fan de Vicente Fernández— está nominado a los Latin American Music Awards en la categoría Álbum Favorito Regional Mexicano. ¿Ganará? By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Entre la lista de responsables de que Lenin Ramírez se haya dedicado a cantar música regional mexicana está Vicente Fernández. El intérprete sinaloense asegura que fue uno de los corridos de antaño del llamado Charro de Huentitán —para el caballo del revolucionario Pancho Villa— que él escuchaba de niño a través de un aparato reproductor lo que lo llevó a desear presenciar la interpretación en vivo algún día. Desafortunadamente, Ramírez no tuvo el privilegio de asistir a ninguno de los conciertos del cantante antes de su retiro, pero no pierde la esperanza de topárse con él para poder cumplir su sueño y tomarse una foto del recuerdo con el legendario intérprete. “Ojalá regresara [a los escenarios]”, expresa Ramírez esperanzado sobre Don Chente. “Qué más pidiera yo [que] ir a un concierto de él. Nunca me tocó ir a ningún concierto de él y tomarme un tequila escuchando[lo] cantar una canción”. Lo que sí le ha tocado es trabajar duro para posicionarse entre los favoritos en este reñido género. Con su nuevo disco titulado Seguimos Adelante (Del Records) espera avanzar un escalón más que lo acerque a imitar la carrera de su legendario ídolo. No obstante, está consciente de que aún le faltan muchos peldaños por subir, y asegura estar preparado para dar la batalla. El joven cantante en sí está avanzando con pasos firmes, y este jueves será una prueba de fuego ya que está nominado a los premios Latin American Music Awards —que serán transmitidos por Telemundo— en la categoría Álbum Favorito Regional Mexicano por el disco que lo puso en el mapa, Bendecido. “Realmente me siento bendecido con lo que estoy viviendo”, expresa Ramírez. “[Tengo] muchas ganas de salir adelante”. Con trabajo y disciplina todo se puede. ¡Suerte! Advertisement EDIT POST

