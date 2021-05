Exnovio de Daniella Álvarez recibe amenazas y asegura que no rompió con ella "porque le falte una pierna" Después de confirmarse que la Miss Colombia 2011 y el actor español habían terminado su relación, Lenard Vanderaa sintió la necesidad de defenderse. Aquí los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La modelo colombiana Daniella Álvarez confirmó a People en español que está soltera y que su noviazgo con el actor Lenard Vanderaa es cosa del pasado. Pero el español tomó sus redes después de recibir amenazas tras hacerse pública su separación el pasado quince de mayo, el día que ella recordó que justo hacía un año de su isquemia. La bella Miss Colombia 2011 quiso agradecer a todos aquellos que le apoyaron durante el difícil proceso de tener que ver su pierna amputada, a raíz de una operación en principio sin importancia, incluyendo a su ex: "el que me demostró cada día el significado del amor incondicional, Lenard Vanderaa. Hoy no estamos juntos, pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas", expresó. Ahora, el ex de Daniella negó haberla dejado al perder su pierna y molesto denunció que él y su familia habían recibido amenazas en las redes: "Sí que es verdad que durante todo el proceso del año pasado, recibí muchos mensajes bonitos, de apoyo, de cariño, por todo lo que pasó y lo que ya sabéis", aseguró. "Pero luego hay muchos mensajes que he ido recibiendo durante meses, día tras día, de muchos insultos, de faltas de respeto, incluso amenazas contra mi persona", confesó. Daniella Alvarez miss colombia pie amputan Credit: Daniella Alvarez/instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Añadió que "después se cruzó una línea, se metieron con mi familia, con mi madre, con mi hermana, que nada tienen que ver con mi vida… O con mi vida con otra relación con otra persona", clarificó. "Siempre hay dos versiones en una historia, y yo no estoy aquí en España porque huí o porque la abandoné, si yo estoy en España es porque me tuve que ir por unas circunstancias, y tampoco tiene nada que ver mi visa… Entonces es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le falta una pierna, porque quería seguidores", dijo mencionado algunos de los rumores por los que le culparon de su separación. Si dar más detalles, confirmó que su ruptura se había producido tal y como acontece en cualquier pareja: "Como otra pareja normal pues… Se ha acabado y cada uno ha tomado su camino, y yo a Daniella le deseo simplemente lo mejor, en su vida siempre, de corazón, que sea feliz…"

