En octubre, Guaynaa decidió hacer un viaje a Los Ángeles y muy bien acompañado de Lele Pons apoyó a su compatriota, el beisbolista de los Dodgers Kike Hernández, durante uno de los partidos de la Serie Mundial. “Teníamos que darle apoyo al equipo”, cuenta el puertorriqueño, que acepta que además de su deseo de presenciar el partido también quería ver a Pons. “Después de un beso en la Serie Mundial se unieron varias cosas y por ahí siguieron [más]”.

"Después de un beso en la Serie Mundial se unieron varias cosas" - Guaynaa

La realidad es que conquistar a la estrella de YouTube fue una tarea de meses. “Soy una persona que hago las cosas tan rápido y él me enamoró tan lentamente que creo que va a durar para siempre”, confiesa la pizpireta venezolana, quien a través de un documental compartió en el 2020 su lucha tras ser diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo y déficit de atención.

“Cuando me enamoré fue un día que estaba haciendo jet-ski con él y dije: ‘Me siento tan en paz con él acá’. Fue el momento que dije: ‘No quiero soltarlo’ ”.

Image zoom Credit: Foto por Kike Flores; Estilista: Sarah Akiba; Peinado y maquillaje: @Antonystylist

“Soy una persona que hago las cosas tan rápido y él me enamoró tan lentamente que creo que va a durar para siempre” - Lele Pons

De hecho, la cantante, actriz y modelo se hizo inseparable de su hoy novio a partir de septiembre, cuando lo invitó a interpretar “Se te nota”, canción que hasta el día de hoy ha tenido más de 2 millones de vistas en YouTube —y los llevó a presentarse en el show nocturno de Jimmy Fallon. “Era una lucha que traíamos en que íbamos a hacer un video”, cuenta Guaynaa. “Al final estuvimos empujando, más Lele que yo”.

Eso sí, el último empujón para formalizar la relación lo dio el carismático boricua durante unas vacaciones decembrinas en la montaña Big Bear de California. “Lo habíamos pensado hace tiempito, pero por la situación no se había podido dar. Pero estamos saliendo te diría que [desde hace] un año por ahí”, relata Guaynaa, quien este año estrenará disco y desea retomar su gira por Europa. “Nos fuimos por nuestro lado y nos volvimos a encontrar ahora, y estamos formalizando la historia”.

"Nos fuimos por nuestro lado y nos volvimos a encontrar ahora, y estamos formalizando la historia” - Guaynaa

Una historia de amor por la que piensan luchar contra viento y marea a pesar de la distancia, pues Pons vive en Los Ángeles y Guaynaa entre Miami y Puerto Rico. “Confío mucho en Guaynaa y él confía mucho en mí”, cita convencida Pons, quien seguirá nutriendo sus redes sociales, pero dedicará más tiempo a la música en el 2021.

“No es que una persona está en la casa esperando [a la otra] aburrida. Él trabaja mucho y yo trabajo mucho”, continúa. “Nosotros nos entendemos porque estamos en el mismo medio”.

De sus proyectos profesionales, lo que esperan del 2021 y de su incipiente amor, los tórtolos hablaron en exclusiva con People en Español.

Image zoom Credit: Foto por Kike Flores; Estilista: Sarah Akiba; Peinado y maquillaje: @Antonystylist

¿Cómo fue que se enamoraron?

Guaynaa: Lele y yo nos conocemos hace tiempo [en] un video que estaba filmando con un amigo mío. La conocí y la pasamos muy chévere, desde ahí continuamos con la comunicación. Luego me invita a hacer el tema “Se te nota”. Era una lucha que traíamos en que íbamos a hacer un video o no. Y al final estuvimos empujando, más Lele que yo. Una de las cosas por las cuales admiro a Lele es lo duro que trabaja. Estuvo ahí empujando y empujando hasta que se dio.

Además de que es trabajadora, ¿qué otras cualidades hicieron que te enamoraras de Lele?

G: Hay muchas cualidades. Te diría que es una persona que siempre está con una sonrisa, tiene un corazón muy puro, un corazón muy lindo. Ella siempre es Guaynaa Team y una persona que te apoya y le da soporte a todas tus cosas.

Image zoom Credit: Foto por Kike Flores; Estilista: Sarah Akiba; Peinado y maquillaje: @Antonystylist

"[Lele] es una persona que siempre está con una sonrisa, tiene un corazón muy puro, un corazón muy lindo" - Guaynaa

¿Qué es lo que te hizo enamorarte de Guaynaa?

Lele: Me hace una mejor persona, me ayuda a mejorar. Lo admiro mucho [por] cómo trabaja. Es una persona muy familiar, siempre piensa en sus familiares y amigos, en las personas que ama. Me gusta que me ama mucho y tiene mucha paciencia conmigo y eso es algo que no encuentro en muchas personas [ríe]. Amo eso de él. Tiene muchas cualidades en el amor. Me siento en paz con él. El tiempo pasa muy rápido cuando estoy con él y me gusta, me divierto mucho con él.

"Me gusta que me ama mucho y tiene mucha paciencia conmigo y eso es algo que no encuentro en muchas personas" - Lele Pons

Image zoom Credit: Foto por Kike Flores; Estilista: Sarah Akiba; Peinado y maquillaje: @Antonystylist

¿Cuándo fue el momento exacto en que se dieron cuenta de que querían estar el uno con el otro?

G: Hay muchos momentos clave… es que esto es algo complicado.

L: ¡Supercomplicado! [ríen]

G: Uno de los momentos clave fue la Serie Mundial de béisbol. Fuimos a ver a un amigo de nosotros en la serie, [mi amigo] Kike Hernández, que jugó en [el equipo] Los Angeles Dodgers, y fuimos a apoyarlo a Los Ángeles. Y ya sabes, la chica [Pons] es de Los Ángeles y nosotros teníamos que darle apoyo al equipo. De hecho, lo buscamos en Google y salió a relucir que el béisbol es uno de los deportes más románticos. Después de un beso en la Serie Mundial se unieron varias cosas y por ahí siguieron [más].

L: Ese es [el momento] para Guaynaa. Soy una persona que hago las cosas tan rápido y él me enamoró tan lentamente que creo que va a durar para siempre. De verdad, no fue rápido, fue lentamente. Todos los días me enamoré más y más. Cuando me enamoré fue cuando estaba haciendo jet-ski con él y dije: 'Me siento tan en paz con él'. Fue el momento que dije: ‘No quiero soltarlo’.

Image zoom Credit: Foto por Kike Flores; Estilista: Sarah Akiba; Peinado y maquillaje: @Antonystylist

"Cuando me enamoré fue cuando estaba haciendo jet-ski con él y dije: 'Me siento tan en paz con él'. Fue el momento que dije: ‘No quiero soltarlo' " - Lele Pons

¿Cuánto es que llevan juntos de relación?

L: El día que fuimos a Big Bear Mountain él me pidió que fuera su novia, [fue el 12 de diciembre].

G: Lo habíamos pensado hace tiempito, pero por la situación no se había podido dar. Pero estamos saliendo te diría que [desde hace] un año por ahí. Nos fuimos por nuestro lado y nos volvimos a encontrar ahora, y ahora estamos formalizando la historia.

L: Eso es lo que me gusta de esa historia. Nosotros empezamos, tuvimos dificultades y después regresamos al final.

Image zoom Credit: Foto por Kike Flores; Estilista: Sarah Akiba; Peinado y maquillaje: @Antonystylist

" Eso es lo que me gusta de esa historia. Nosotros empezamos, tuvimos dificultades y después regresamos al final" - Lele Pons

Lele, tú vives en Los Ángeles, Guaynaa tú en Miami y Puerto Rico. ¿Qué ha sido lo más difícil de mantener una relación a distancia?

L: Creo que saber con [la persona que estás]. Confío mucho en Guaynaa y él confía mucho en mí. Lo que me gusta es que él trabaja y yo trabajo, no es que una persona está en la casa esperando aburrida. Él trabaja mucho y yo trabajo mucho. Sabemos cuándo podemos hablar, yo lo llamo, él me llama. Nosotros nos entendemos porque estamos en el mismo medio.

Image zoom Credit: Foto por Kike Flores; Estilista: Sarah Akiba; Peinado y maquillaje: @Antonystylist

¿Quién es el tranquilito de la relación?

G: Si hacemos un karaoke la gente va a decir: '¿Cómo estos dos pueden convivir juntos? Porque son bien eléctricos'. Tiendo a ser un poco más pausado que Lele. De verdad, la chispa que tiene Lele es algo superespecial y difícil de igualar.

"Confío mucho en Guaynaa y él confía mucho en mí. Lo que me gusta es que él trabaja y yo trabajo, no es que una persona está en la casa esperando aburrida" - Lele Pons

¿El más enojón y el tranquilito de la relación?

L: ¿Cariñoso? Yo creo que soy más cariñosa yo, pero se ha puesto muy cariñoso él.

G: Sí, sí. Los más enojones somos los dos.

L: Yo no duermo.

Image zoom Credit: Foto por Kike Flores; Estilista: Sarah Akiba; Peinado y maquillaje: @Antonystylist

¿Cuáles son sus proyectos para el 2021?

L: Voy a enfocarme completamente en la música. Quiero evolucionar, voy a hacer otros proyectos como mi pódcast y no voy a parar de hacer Instagram y TikTok —pero quiero hacer música.

G: Vengo con el disco y hay por ahí una canción, es el tema de la película El cuartito, [que aborda] la situación de las personas indocumentadas. Sale en marzo. [En la cinta] va a participar Ricky Martin, Braulio Castillo. Aparte de eso, esperar que todo esto vuelva a la normalidad. Cancelé fechas en México y Europa. De esa manera es la que nosotros defendemos nuestras propuestas. También hay que enviarle nuestras propuestas al público. Espero que Papá Dios vuelva todo a la normalidad para poder salir.

"Tiendo a ser un poco más pausado que Lele. De verdad, la chispa que tiene Lele es algo superespecial y difícil de igualar" - Guaynaa

Image zoom Credit: Foto por Kike Flores; Estilista: Sarah Akiba; Peinado y maquillaje: @Antonystylist

Lele, ¿esperabas tanto éxito como cantante?