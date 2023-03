Lele Pons y Guaynaa suben la temperatura en Instagram con fotos de su luna de miel Lele Pons y Guaynaa disfrutan su vida de recién casados y posan muy sexy en su luna de miel en Dubai. ¡Mira las fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lele Pons y Guaynaa celebran su luna de miel en Dubai. La pareja, que se casó en Miami, subió la temperatura en Instagram compartiendo fotos de su vida como recién casados. La cantante e influencer venezolana publicó fotos en Instagram con su esposo bajo el mar, y montando a camello en el desierto, donde vieron un romántico atardecer. El reggaetonero puertorriqueño y su amada también disfrutaron de una cena con velas, donde no faltaron las flores y un postre en forma de corazón. Sin embargo, las fotos que llamaron más la atención fueron una de la despampanante rubia en una bañera con pétalos de rosa, y una de la pareja en ropa interior. Lele Pons Guaynaa Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Sus seguidores la llenaron de buenos deseos. "Felicidades y que sea para toda la vida", comentó Lili Estefan. "Felicidades a los dos y a toda la familia", comentó Leslie Grace. La pareja recién lanzó su nuevo tema "Abajito". Su boda en Miami fue un evento por todo lo alto, al que asistieron famosos como Anitta, Natti Natasha, Paris Hilton, Becky G, Camila Cabello, Sebastián Yatra y Chayanne. Junto a su tío Chayanne, Lele bailó el famoso "Tiempo de vals", un momento inolvidable.

