¡Lele Pons y Guaynaa celebran su primer aniversario de novios en un lugar mágico! Lele Pons y Guaynaa se fueron a festejar su primer año de pareja a Disney World, como si fueran unos niños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lele Pons y Guaynaa Lele Pons y Guaynaa | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images ¡La modelo e influencer Lele Pons no puede sentirse más enamorada de Guaynaa! Ahora que han llegado a su primer aniversario, la pareja lo celebró de la forma más tierna que podía haberlo hecho. La venezolana y el boricua se fueron a festejar nada más y nada menos que a Disney World, como si fueran unos niños. Las imágenes compartidas por Lele Pons demuestran lo bien que se la pasaron celebrando su primer año de novios. "Un año de aniversario. Te amo!!", escribió la sobrina de Chayanne, quien además compartió divertidas fotos en las que se les ve posando con orejas de Mickey y Minnie Mouse. Lele Pons además publicó fotos de distintos momentos vividos junto a Guaynaa, que demuestran que este año ha sido de ensueño. "Feliz primer aniversario ❤️🎉 te amo bebé !! ¡Gracias por el mejor año de mi vida! Por muchos años más 🙏🏼", dijo la venezolana al compartir graciosos momentos junto a su novio en el parque de diversiones. "Feliz aniversario"; "tan feliz por ustedes chicos"; "¡increíble! Felicidades a ambos"; "felicidades bonitossssss ❤️❤️❤️ viva el amor", le dijeron los seguidores. El pasado mes de septiembre la pareja anunció que estaban juntos luego de lanzar el tema "Se te nota". "Soy una persona que hago las cosas tan rápido y él me enamoró tan lentamente que creo que va a durar para siempre", dijo la estrella de YouTube a People en Español. "Cuando me enamoré fue un día que estaba haciendo jet-ski con él y dije: 'Me siento tan en paz con él acá'. Fue el momento que dije: 'No quiero soltarlo' ". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, más allá del amor, la pareja se tiene una profunda admiración y respeto profesional, que los ha llevado a unirse cada vez más. "Lele y yo nos conocemos hace tiempo [en] un video que estaba filmando con un amigo mío. La conocí y la pasamos muy chévere, desde ahí continuamos con la comunicación. Luego me invita a hacer el tema "Se te nota". Era una lucha que traíamos en que íbamos a hacer un video o no. Y al final estuvimos empujando, más Lele que yo. Una de las cosas por las cuales admiro a Lele es lo duro que trabaja. Estuvo ahí empujando y empujando hasta que se dio", declaró el boricua.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Lele Pons y Guaynaa celebran su primer aniversario de novios en un lugar mágico!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.