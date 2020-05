Lele Pons revela el difícil secreto que guarda detrás de su sonrisa La joven influencer Lele Pons habla por primera vez sobre el trastorno mental que padece, con el fin de educar y ayudar a sus seguidores. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lele Pons se ha convertido en toda una celebridad gracias entre otras cosas a sus graciosos sketches en las redes con los que hace reír a usuarios de todo el mundo, pero tras su sonrisa esconde un secreto muy bien guardado. Hasta ahora. La joven venezolana finalmente abre su corazón y se sincera con su público al revelar que padece del síndrome de Tourette y un nivel severo del trastorno compulsivo-obsesivo, OCD por sus siglas en inglés. A través de La vida secreta de Lele Pons que se estrenó este martes en YouTube, la joven relata lo difícil que ha sido esconder y sobrellevar la enfermedad frente a las cámaras. En la docuserie de cinco episodios, Lele se muestra vulnerable, sin pretensiones y confiesa que su padecimiento casi le cuesta su carrera. “No podía controlar o manejar mucho mi OCD y se empezó a notar con mis colegas, con mi equipo y al final les tuve que decir lo que tenía y lo entendieron”, explicó a People en Español. “Fueron a un terapeuta aparte, hablaron con mi familia, se les explicó lo que tenía y que era muy importante obtener tratamiento. Ellos ayudaron mucho a [que yo recibiera] tratamiento porque me dijeron que si yo no mejoraba o si yo no iba a terapia por un mes completo sin distracciones, a un rancho con mi terapeuta, que no iba a poder trabajar más con ellos”. Temerosa de perder su carrera y deseosa de mantenerse saludable, la joven buscó ayuda y se sometió a un riguroso tratamiento que la ayudó a crear las técnicas para mantener su enfermedad bajo control. “Estuve con muchos pacientes que tenían lo mismo que yo, [eso] me motivó, me hizo sentir muy bien, porque me hizo sentir que yo no estaba sola, que hay muchas personas como yo”, comentó. “Me hizo pensar que hay personas entre mis followers que tienen OCD, que no saben que tienen OCD o no saben cómo conseguir ayuda o conocen a alguien que tiene OCD y no saben cómo ayudarlo”. Precisamente por eso, la también cantante trata de informar a sus seguidores sobre su dolencia y lo difícil que es padecerla. “Quise hacer una cosa que pueda educar. [En el documental] médicos hablan de eso, mi familia, cómo las personas al lado mío han podido ayudarme, la experiencia de ellos, no solamente la mía”, reveló. “Quiero dejarle saber a mis fans, a mi mundo que no tienes que estar avergonzado por tener [OCD]”. Lele asegura que la enfermedad ha hecho más difícil lidiar con las críticas a lo largo de su carrera. Pero ya no quiere mostrarse como si viviera la vida perfecta. “Espero ser un buen punto [de referencia] para la gente que [padece una dolencia] de salud mental, que se abran, que [sepan que] no están solos”, dijo. “Puedes lograr lo que tú quieras. Si yo lo pude hacer, tú también puedes hacerlo. Lo importante es saber qué hice yo, que fue un tratamiento y la terapia”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, Lele se tomará un descanso en su carrera musical para enfocar toda su atención en crear conciencia sobre su padecimiento y regresar a los escenarios más fuerte que nunca una vez se levante la cuarenta. El trastorno compulsivo obsesivo es un trastorno crónico duradero en que la persona tiene pensamientos y obsesiones recurrentes y persistentes, que producen inquietud, aprehensión, temor y preocupación, con conductas compulsivas. Para más información, comuníquese al Centro de Recursos de Información del Instituto Nacional para la Salud Mental al (866) 615-6464.

Close Share options

Close View image Lele Pons revela el difícil secreto que guarda detrás de su sonrisa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.