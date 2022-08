¡Lele Pons recibe anillo de compromiso! De una forma muy especial, Guaynaa le propuso matrimonio a su amada Lele Pons. Tenemos todos los detalles del romántico momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A poco más de año y medio de relación sentimental, Lele Pons recibió el anillo de compromiso de parte de su novio Guaynaa. Todo ocurrió, el pasado fin de semana, en el reconocido festival de música electrónica Tomorrowland, donde según han mencionado los especialistas había casi 500 asistentes. La influencer estaba en el escenario cuando el DJ Steve Aoki llevaba a cabo su presentación; de pronto, apareció el cantante y tomó el micrófono para llevar a cabo la correspondiente petición de matrimonio. "Esta es mi hermosa novia Lele Pons, le quiero hacer una pregunta, sé lo mucho que significa esto para ti y se lo mucho que te gusta Tomorrowland, ¿Te casarías conmigo?", mencionó Guaynaa. Acto seguido, se hincó y sacó una caja con el anillo. La joven de 24 años tomó el micrófono y respondió."¡Claro que sí, sí!", y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. La pareja selló el compromiso con un abrazo y un beso. Posteriormente, la sobrina del cantante Chayanne y su ahora prometido dieron a conocer el video, en su cuenta de Instagram, con el momento de lo ocurrido y diversas historias donde presumió su anillo e hizo evidente la felicidad que tiene ante su próxima boda. "Ahhhhh ¡¡¡Siiiiiiiii!!!! ¡¡¡Siiiiiiii!!! El día más feliz de mi vida", mencionó Pons. "No puedo creer esto", aseguró. "Me voy a casar". También dio a conocer una imagen donde está abrazada con Paris Hilton y mencionó "mi dama de honor". Lele Pons y Guaynaa Lele Pons y Guaynaa | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas se han pronunciado ante este acontecimiento con los mejores deseos para la próxima novia. "¡Oh mi Dios! Felicidades a ambos. ¡Viva el amor!"; "¡Felicidades! ¡Estoy muy feliz por ti!"; "Hermosos. Esto me hace muy feliz"; "Felicidades a los dos tortolitos"; "¡¡¡Qué bello!!! ¡Felicidades!"; "Lloré de la emoción", y "¡¡¡¡¡¡¡Felicitaciones!!!!!!! ¡¡¡Así que más que hermoso!!!! ¡¡¡¡Deseándoles toda una vida de amor, felicidad y salud!!!! ¡¡¡¡Amor y bendiciones siempre!!!! ¡¡¡¡¡¡¡Esto es absolutamente legendario!!!!!!", mencionaron. Si bien Lele Pons ya ha dado a conocer un par de detalles sobre su próxima boda con Guaynaa, quizá más adelante comparta otros secretos.

