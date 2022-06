Lele Pons en el mes del orgullo LGBT: "Mi papá es gay y estoy más que agradecida de ser su hija" Lele Pons aprovechó el mes del orgullo LGBT para gritar a los cuatro vientos lo feliz que la hace ser hija de un padre gay. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lele y Luis Pons Lele y Luis Pons | Credit: Lele Pons/IG Si bien de pequeña le fue difícil entender que su padre era gay, Lele Pons hoy está más que orgullosa de la persona que le dio la vida y por eso celebra con tanto entusiasmo el mes del orgullo LGBT. La cantante e influencer gritó a los cuatro vientos lo feliz que la hace ser hija de Luis Pons. "Feliz Mes del Orgullo 🌈 Mi papá es gay y estoy más que agradecida de ser su hija!! ¡Hora de celebrar este mes! Te amo Papi🌈❤️", escribió la también modelo junto a unas tiernas fotos con su padre. Hace dos años la venezolana contó en su espacio The Secret Life of Lele Pons la orientación sexual de su papá. "Me di cuenta de que mi papá era gay cuando era pequeña, al inicio fue duro para mí. Fue duro porque me repetía que él era gay hasta que eso sonó bien en mi cabeza", reveló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue una sorpresa, pero no lo juzgué. Intenté entenderlo y eventualmente lo hice. Yo estaba como, 'ok eres gay, quiero entender cómo te sientes y qué hizo decidirte a casarte con mamá, ¿por qué me lo dices ahora?, solo quiero entenderlo todo'", contó. Con el paso del tiempo no solo Pons aceptó y comprendió la orientación sexual de su padre, sino también su madre Anna Maronese. Ahora todos tienen una hermosa relación. "Mi padre siempre ha amado a mi mamá, pero mi mamá se sentía muy lastimada, estaba confundida y todo. Pero con el pasar de los años, se volvieron cercanos y se hicieron amigos de nuevo y me apoyan en todo", dijo la joven. El padre, por su parte, siento un orgullo tremendo por su hija, con quien tiene una conexión muy especial. "Gracias por hacerme el padre más feliz todos los días. Tu luz, determinación y coraje me empoderan para ser el mejor hombre que puedo ser"

