Lele Pons revela la lista de los famosos que irán a su boda con Guaynaa Además de decir los nombres de los artistas que estarán presentes en este día especial, la cantante Lele Pons contó con cuántos vestidos iba a sorprender a su futuro esposo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lele Pons y Guayna Credit: John Parra/Getty Images for Ntertain Lele Pons y Guayna ya están casi en la recta final para celebrar uno de los días más importantes de su vida. La cantante reveló algunos detalles de su próxima boda, como quiénes son algunos de los famosos que estarán presente en la ceremonia. Fue a través de sus redes sociales que la influencer de origen venezolano dijo a sus millones de seguidores que iba a responder sus preguntas sobre quiénes son los invitados a su boda, que se celebrará este próximo 4 de marzo en un lugar que aún no se ha revelado. "Adivina quién viene a mi boda. Respondiendo en mi último post", escribió la intérprete de éxitos como "Se te nota" y "Celoso " en sus historias de Instagram. Lele Pons Lele Pons Left: Credit: Instagram / Lele Pons Right: Credit: Instagram / Lele Pons Pons, quien posó en un bikini blanco y un velo en el cabello, reveló algunos detalles del día de su enlace matrimonial en los comentarios como que usará 3 diferentes vestidos de novia. Además, confirmó que Sebastián Yatra, Chayanne, Mau & Ricky, Becky G, Prince Royce y Natti Natasha serán algunos de los invitados que estarán presentes. A esa lista se suman sus damas de honor: Paris Hilton, Anitta, Kimberly Loaiza, Hanna Stocking, Nicole García, Isadora Figueroa e Isabel Grutman. En cuanto a Shakira, dijo que no iba a poder asistir y que Greicyy iba a estar en la despedida de soltera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La famosa youtuber compartió el momento en el que su promedio le pidió la mano en frente a miles de fanáticos que estuvieron en el festival de música electrónica Tomorrowland en junio del año pasado. El artista boricua actuaba en la tarima y se detuvo para hincarse de rodillas y marcar así un momento irrepetible para ambos y que se volvió viral en las redes.

