¡Es oficial! ¡Lele Pons y Guaynaa están enamorados! ¡La divertida influencer y el rapero boricua decidieron gritar su amor a los cuatro vientos y tenemos las imágenes que lo comprueban! Así reaccionó Sebastián Yatra... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Es oficial! ¡Lele Pons y Guaynaa son novios! Hoy se confirmaron los rumores que comenzaron a raíz de la aparición conjunta de la pareja en el video del hit musical Se te nota. Tampoco fue casualidad que el posterior trabajo del boricua se llamara Chama, la forma popular como se conoce a las jóvenes en Venezuela, país de origen de la divertida Lele Pons. Con este efusivo beso, la cantante gritó por fin su amor a los cuatro vientos: “MIO, es oficial”, escribió la enamorada rubia. “¡Te amo!”, le contestó él. “¡Ya era hora! Después de un año…”, le increpó ella con mucha simpatía. Sebastián Yatra, el cantante con quien también tuvo Pons rumores de noviazgo, escribió bajo el anuncio de su amiga “L’amour”. El ya se había adelantado a todos al proclamar medio en broma este comentario, hace más de un mes en sus propias redes: “Cuando Guaynaa encuentra a su chica ideal”, escribió entonces con cara de tristeza sobre la foto de la pareja besándose. Por su parte, éstas fueron las fotos que el rapero boricua compartió en sus redes para avisar a sus fans que su corazón ya no estaba libre: “BABE”, dijo escuetamente con una sola palabra. Cantidad de celebridades e influencers reaccionaron al anuncio del noviazgo de Lele y Guaynaa: Olga Tañón, Max Ehrich, Carlos Rivera, Anitta, Kenia Os… Un sinfín de famosos llenaron sus muros de felicitaciones y gestos de cariño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una sesión de preguntas y respuestas que hizo la archifamosa influencer el año pasado, esto dijo de su vida amorosa: “Me ha pasado de todo… Vivo dentro de una telenovela… Me han sido infiel, he sido infiel, también fui amante secreta…”, detalló declarando que ya había pasado por todas las situaciones posibles y más indeseables en una relación. ¡Ojalá esta vez tenga más suerte en el amor! ¡Felicidades!

