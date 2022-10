Lele Pons muestra su "estómago hinchado" tras ser operada de emergencia Lele Pons tuvo que ser trasladada al hospital para operarle el apéndice. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de dar a conocer a sus millones de seguidores en Instagram que tendría que ser operada de emegencia tras presentar molestias, Lele Pons volvió a recurrir a sus redes sociales para informar cómo sigue. "Recuperándome", escribió la empresaria e influencer en la serie de fotografías que compartió en redes. "Sintiéndome mucho mejor". Pons tuvo que ser trasladada al hospital para operarle el apéndice. "Si no se trata de inmediato puede poner en peligro la vida. Por suerte lo detectamos desde el principio", explicó la novia del cantante Guaynaa antes de ser intervenida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi estómago todavía está bastante hinchado por la cirugía pero se bajará en cuestión de días", explicó la sobrina de Chayanne. De inmediato, sus miles de seguidores inundaron su muro de Instagram con mensajes positivos. "Te quiero. Que te mejores", escribió el colombiano Sebastián Yatra. "Mejórate pronto", apuntó la empresaria venezolana Carolina Sandoval. Lele agradeció cada uno de los mensajes que recibió. "Gracias por sus mensajes tan hermosos. Los quiero mucho chicos". Su familia, amigos y novio estuvieron siempre al pendiente de la joven de 26 años. Fue en agosto cuando el cantante puertorriqueño le propuso matrimonio a Lele durante un concierto, tras mantener un noviazgo de más de un año. "Siempre está con una sonrisa, tiene un corazón muy puro, un corazón muy lindo", dijo Guaynaa sobre su amada a People en Español.

