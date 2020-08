"¡Qué viva la celulitis!": Lele Pons muestra su piel de naranja en traje de baño y lo celebra La cantante se arrancó a bailar con su colega Sebastián Yatra en un sexy bañador que dejó entrever, no solo su cuerpazo y sus curvas, sino también su piel al natural y sin filtro. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La hemos visto hacer de todo en redes, ¡hasta caerse y romper un cristal haciendo un video de Tiktok! Así es Lele Pons, sencilla, natural y como la ven, sin trampa ni truquitos que valgan. Eso es precisamente lo que le ha hecho tener, además de una exitosa carrera, una legión de fans incondicional. En esta ocasión, la artista quiso mostrar su belleza sin filtros ni photoshop en una imagen en traje de baño. Durante un divertido encuentro con su compañero de música, Sebastián Yatra, ambos se arrancaron a bailar su temazo "A dónde van", de lo más apasionados. Para este momentazo Lele lució un espectacular bikinazo que dejó ver su figura de infarto pero, también, la piel de naranja de sus muslos. Sin complejo ninguno no solo se lo tomo a risa sino que lo celebró con un comentario a su colega. "¡Qué viva la celulitis!", le escribió tras publicar el video. Tanto ella como el colombiano han invitado a sus seguidores a hacer un 'A dónde vas challenge' y ésta ha sido la carta de presentación. El gesto natural y sincero de Lele al enseñar su cuerpo tal cual ha sido acogido con aplausos y piropos de todos los tipos en las redes. Pocas veces una artista muestra o reconoce sus 'defectillos', así que esta imagen le ha sumado un punto más a su favor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Qué vivan los cuerpos reales", "Me encanta cuando una artista se muestra tal como es", "Sería lo mejor que nos pudiera pasar, si las famosas la tienen y la aceptan, a las demás también nos harían un gran favor", "Sos hermosa, no importa nada", escribieron tan solo unos pocos fans a la también creadora de su propia línea de maquillaje. ¡Gracias Lele, una vez más, por ser y mostrarte tal cual!

