Lele Pons se casa en un mes y en bikini muestra la invitacion de su boda Cada vez está más cerca el día del enlace nupcial de Lele Pons con Guaynaa; así que la influencer da algunas pistas del evento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los preparativos para la boda de Lele Pons con Guaynaa están a todo vapor porque en un mes será el gran día. Ante ello, la influencer quiso dar un adelanto de lo que sucederá y dio a conocer de una manera muy sexy la invitación para el enlace nupcial. Así, la famosa posó en bikini blanco y con un velo en el cabello; luego, mostró cómo está organizando las mesas de los invitados y también lo que podría ser el vestido, pero cubierto en un porta trajes. "Queda un mes", fue la frase que escribió Lele Pons para acompañar las imágenes que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Los cibernautas reaccionaron ante estas instantáneas con diversos mensajes e incluso bromas al respecto. "¡No puedo esperar al día de la boda! ¡A ver el vestido, las fotos de la boda! Será un evento muy especial y memorable. ¡¡Estamos todos muy emocionados!!", dijo una usuaria. Lele Pons Credit: John Parra/Getty Images for Shark Beauty SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Oh mi Dios, todavía no puedo creer esto"; "No he recibido la invitación"; "Nos ganaron al Guaynaa"; "Es que no puedo de la emoción"; "¡¡¡Queda un mes y la Lele se va a casar!!! ¡¡Súper Contenta!!"; "Que este nuevo ciclo de vida está repleto de bendiciones de Dios universal y los maestros mis guaynapons"; "Lele si me invitas yo voy"; "A mí no me ha llegado la invitación", y "¡¡¡Seguro que serás una novia increíble!!! Que bueno verte feliz", fueron otros comentarios. Lele Pons ha dejado claro que está muy feliz y emocionada de poder llegar al altar con su novio Guaynaa y como el día se acerca, no duda en dar más pistas de lo que será está celebración tan especial.

